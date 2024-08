‘Pecado original’, capítulo 21 (Temporada 6): una inesperada muerte trastoca los planes de Ender

No es ningún secreto que Pecado original se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está dejando indiferente a todos y cada uno de sus espectadores. ¡Es verdaderamente espectacular!

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 20 de la Temporada 6 de Pecado original. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Dogan ha tomado la firme decisión de eliminar a Julia de su vida por completo. Y todo para contentar a Yildiz y, por ende, pueda llegar a darle una nueva oportunidad. ¡Es lo único que desea en estos momentos!

Esto ya es lo último 🔝. Julia y Selim… ¿Juntos 👫? Mañana lo sabremos 💥#PecadoOriginal ➡️https://t.co/TwOpMyp1DZ⬅ pic.twitter.com/ekrof8MNYb — Pecado Original (@PecadoriginalA3) August 7, 2024

Este paso que ha dado el empresario ha provocado, de lleno, la ira de Julia. Tanto es así que no duda un solo segundo en trazar un nuevo plan para conseguir saciar su sed de venganza. Es más que evidente que no va a parar hasta lograr su objetivo, sin importar en absoluto las posibles consecuencias.

Llevando a su hermano con ella, no tarda en elaborar una nueva estrategia. Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo, por otro lado, Yildiz ha empieza a tener serias dudas sobre si debe reconciliarse o no con Dogan. Al fin y al cabo, está cada vez más convencida de que no es el momento adecuado, ni mucho menos.

A Kumru le ha explotado todo en la cara, y aunque Selim a confesado que está enamorado de ella, también le ha dicho que no puede confiar en ella, y que deberá olvidarla. 😬💔 Vaya golpe, tienes que verlo ▶ https://t.co/vxkXZScAPK — Pecado Original (@PecadoriginalA3) August 7, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 21 de la Temporada 6 de Pecado original. Así pues, somos testigos de cómo la muerte de Engin ha pillado por sorpresa a todos, y no es para menos. Pero todo es una consecuencia directa del malvado plan de Julia, que no ha salido como esperaba ni muchísimo menos.

Por si fuera poco, este fallecimiento ha provocado que el negocio de Ender se rompa en mil pedazos. Por lo tanto, no le queda otro remedio que empezar de cero y empezar a buscar un nuevo patrocinador antes de que sea demasiado tarde. Al fin y al cabo, se está jugando mucho tanto a nivel personal como profesional.

Lo que Ender no espera es que Yildiz va a estar al final de ese camino, lo que sería un nuevo y durísimo golpe de realidad. En todos los sentidos. Lo que es un hecho es que esta trágica muerte de Engin va a marcar un antes y un después en la vida de todas las personas que estaban a su alrededor. No te pierdas los próximos capítulos de Pecado original en Antena 3 y atresplayer.