‘Pecado original’, capítulo 20 (Temporada 6): Yildiz duda sobre si debe reconciliarse con Dogan

Pecado original, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 19 de la Temporada 6 de Pecado original. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Yildiz no puede evitar mostrarse más que decidida a hacer todo lo que está en su mano. Y todo para lograr su objetivo principal en estos momentos, que no es otro que romper cualquier tipo de relación entre Dogan y Julia.

Yildiz ha aprendido de los mejores, ¡y ha aprendido muy bien! 😅👏 Su trampa para burlarse de Ender sale a la perfección 👌 #PecadoOriginal Tienes que ver las caras que han puesto ▶ https://t.co/0wEMZvKNUF 💥 — Pecado Original (@PecadoriginalA3) August 6, 2024

Después de todo, observamos cómo la joven toma la firme decisión de imponer una nueva e inesperada condición al empresario. Éste ha empezado a darse cuenta de que no importa cuántas cosas haga o cuántas veces llegue a intentarlo, puesto que Yildiz jamás se va a rendir. Por eso, no tarda en tomar una de las decisiones más contundentes de su vida.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo, finalmente, Handan ha regresado y lo ha hecho con un objetivo, y es acabar con Selim de una vez por todas. El doctor, por su parte, parece haber encontrado un sorprendente aliado en el momento más inesperado. Con él, va a marcar la diferencia, en muchísimos aspectos.

Selim le propone matrimonio a Esgui 💍, pero como no existe 👻, le niega la mano a Kumru ❌👰‍🤵‍. ¡Qué final! ¡Mañana más!#PecadoOriginal ➡️https://t.co/TwOpMyp1DZ⬅ pic.twitter.com/YPeeLcTn9S — Pecado Original (@PecadoriginalA3) August 6, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 20 de la Temporada 6 de Pecado original. De esta manera tan concreta, observamos cómo Dogan ha optado por eliminar por completo a Julia de su vida. Y todo con el objetivo de recuperar, de una vez por todas, a Yildiz. ¡Cree que ha llegado el momento más que perfecto!

Pero con lo que no cuenta el empresario es que Julia no se va a quedar de brazos cruzados, ni muchísimo menos. Tanto es así que ésta no tarda en trazar un nuevo plan para tratar de saciar su sed de venganza a la mayor brevedad posible. ¡No va parar hasta lograrlo, sin importarle en absoluto las consecuencias!

Lejos de que todo quede ahí, vemos cómo opta por llevar a su hermano con ella para poder llevar a cabo ese plan. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que las cosas no salen como esperaban ni muchísimo menos. Todo ello mientras, dadas las circunstancias, Yildiz comienza a tener serias dudas sobre si debe o no reconciliarse con Dogan. No te pierdas los próximos capítulos de la exitosa serie turca Pecado original en Antena 3 y atresplayer.