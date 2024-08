‘Pecado original’, capítulo 17 (Temporada 6): Selim empieza a sospechar de las mentiras de Kumru

No es ningún secreto que Pecado original se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega de esta historia tan sumamente sorprendente y espectacular.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 16 de la Temporada 6 de la sorprendente serie turca Pecado original. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Dogan no duda un solo segundo en preparar un nuevo plan, y todo con el objetivo de ahuyentar a Handan. Es más que evidente que no va a parar hasta lograrlo.

Ender y Yildiz en búsqueda de Julia

Sobre todo porque el empresario empieza a ser consciente que quien está en peligro es nada más y nada menos que su hija. Lejos de que todo quede ahí, vemos cómo Ender y Yildiz continúan con su plan para seguir los pasos de Julia en busca de información. Ahora, optan por hacerlo en solitario para sonsacar más datos.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Ender y Yildiz no tienen ni la más mínima idea de que van a ser sorprendidas por Julia. Y es que ésta se muestra más que preparada para todo lo que está por venir. No solamente para evitar que las dos se salgan con la suya, sino que ella también tiene sus propósitos por cumplir.

Doğan busca apoyo y consejos en Julia.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 17 de la Temporada 6 de Pecado original. Es entonces cuando observamos Yildiz y Ender han empezado a darse cuenta de que Julia es un hueso duro de roer y que no va a poner las cosas fáciles, ni mucho menos. ¡Todo va a complicarse cada vez más!

Por si fuera poco, somos testigos de cómo Handan se queda completamente impactada y sin palabras ante lo que ve. Es por eso que no duda en dar el paso a la hora de hablar con Dogan, para hacerle partícipe de todo. Además, vemos cómo Selim no puede evitar tener serias sospechas sobre Kumru.

El doctor está cada vez más convencido de que la joven le está mintiendo, y descaradamente. Inevitablemente, y dadas las circunstancias, la joven empieza a verse acorralada. Todo ello mientras, tras una inesperada y desagradable coincidencia, su día a día va a experimentar un cambio verdaderamente radical. No te pierdas los próximos capítulos de la exitosa serie turca Pecado original en Antena 3 y atresplayer.