‘Pecado original’, capítulo 15 (Temporada 6): Dogan se encuentra con una devastadora realidad

No es ningún secreto que Pecado original se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega de esta historia tan sumamente sorprendente y espectacular.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 14 de la Temporada 6 de Pecado original en Antena 3. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Yildiz espera, con ganas, que Dogan mueva ficha después de la intensa conversación que han tenido. Al fin y al cabo, quiere que cumpla con la promesa que le hizo.

Selim es el nuevo rompecorazones de #PecadoOriginal 🤭 Además de sus relaciones paralelas con Kumru y su madre, Zeynep queda embobada al conocerlo 😲😂 Pincha para que veas por qué 😚▶ https://t.co/k5K33tpnuc ◀ — Pecado Original (@PecadoriginalA3) August 1, 2024

El empresario no tarda en dar ese importante paso, al hacerle saber a Ender que quiere divorciarse de ella. Como es de esperar, la respuesta que recibe no tarda en llegar. Y es que ella le deja muy claro que no solo no se va a divorciar, sino que no se lo va a poner fácil a la hora de conseguir ese objetivo.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Kumru sigue verdaderamente feliz, y todo gracias a la relación sentimental que mantiene con Selim. La hija de Dogan está cada vez más convencida de que el doctor es el gran amor de su vida. A pesar de todo, un encuentro acaba poniéndolo todo patas arriba.

¿Otra nueva pareja 👩‍❤️‍👨? Selim y Zeynep tienen un bonito momento ❤️ Kumru ✅

Handan ✅

Zeynep ✅#PecadoOriginal ➡️https://t.co/TwOpMyp1DZ⬅ pic.twitter.com/iAMlcGQ3rQ — Pecado Original (@PecadoriginalA3) August 1, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 15 de la Temporada 6 de Pecado original. Así pues, los espectadores son testigos de cómo Ender y Yildiz, a pesar de sus diferencias, han decidido unir fuerzas por un objetivo común. Y es que han dado el paso de perseguir a Julia para conocer muchos más detalles sobre ella.

Lo único que saben hasta el momento es que es gran amiga de Dogan, pero también es su novia de toda la vida. Alguien que le marcó muchísimo. Como es de esperar, el empresario no tarda en enterarse de esta situación, por lo que se reúne con Yildiz para contarle toda la verdad y así cese de continuar con esta investigación.

Mientras tanto, Dogan se ha propuesto algo verdaderamente importante. ¿En qué consiste, exactamente? En conocer todos los detalles de Selim, ahora que sabe que ha comenzado una relación sentimental con su hija. Es entonces cuando el empresario se queda verdaderamente sin palabras al descubrir una realidad absolutamente devastadora. No te pierdas los próximos capítulos de Pecado original en Antena 3 y atresplayer.