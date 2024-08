‘Pecado original’, capítulo 14 (Temporada 6): Dogan pide el divorcio a Ender

No es ningún secreto que Pecado original se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en una de las ficciones turcas que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado con esta historia que, pase lo que pase, ya ha marcado un antes y un después en numerosos aspectos.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 13 de la Temporada 6 de Pecado original tanto en Antena 3 como en atresplayer. De esta manera, hemos podido ver cómo Dogan no tarda en asegurarse de algo verdaderamente importante. ¿En qué consiste, exactamente? En que, de verdad, siente algo por Yildiz.

Yildiz se cabrea con Dogan 🤬… ¿Por qué le ha regalado un coche 🛻? ¡Yo tambien quiero peleas así 😂!#PecadoOriginal ➡️https://t.co/TwOpMyp1DZ⬅ pic.twitter.com/nXxF4Or7M6 — Pecado Original (@PecadoriginalA3) July 31, 2024

Es por eso que no tarda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para olvidar lo sucedido y tratar de comenzar de nuevo, a pesar de todo lo vivido en los últimos años. Yildiz decide pensárselo pero no tarda en llegar a una conclusión. Es que acepta regresar a su lado, pero con una importantísima condición.

De no ser así, se niega en rotundo a dar ese paso. Lejos de que todo quede ahí, los espectadores observan cómo, dadas las circunstancias, Kumru y Selim empiezan a acercarse poco a poco y cada vez más. A pesar de todo, es importante saber que la hija de Dogan no tiene ni la más mínima idea de que Handan está en mitad de esa historia y que va a hacer todo lo que esté en su mano para separarles.

Parece que Kumru y Selim van en serio 💋 ¿O debería decir Ezgui y Selim 🤔?#PecadoOriginal ➡️https://t.co/TwOpMyp1DZ⬅ pic.twitter.com/86mpmsT1ad — Pecado Original (@PecadoriginalA3) July 31, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 14 de la Temporada 6 de Pecado original. Así pues, somos testigos de cómo Yildiz se propone esperar lo que sea necesario para que Dogan de ese movimiento que le prometió. Sobre todo después de la intensa y sincera conversación que tuvo con él.

Es entonces cuando el empresario no tarda en reunirse con Ender para hacerle saber la firme decisión que ha tomado. ¿En qué consiste, exactamente? En que quiere divorciarse de ella a la mayor brevedad posible. Como era de esperar, ella no se lo toma nada bien. Tanto es así que le hace saber que no le va a poner las cosas tan fáciles, ni mucho menos.

Kumru continúa verdaderamente feliz con su relación con el doctor Selim. Es más, cada vez está más convencida de que el joven es, en realidad, el gran amor de su vida. A pesar de todo, un sorprendente e inesperado encuentro lo va a poner todo patas arriba, y no es para menos. No te pierdas los próximos capítulos de la exitosa serie turca Pecado original de lunes a viernes en Antena 3 y atresplayer.