‘Pecado original’, capítulo 13 (Temporada 6): Yildiz impone una condición a Dogan para volver con él

Pecado original, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Atresmedia ha acertado con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Es más que evidente que no está dejando indiferente a nadie, ni mucho menos.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 12 de la Temporada 6 de Pecado original. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Yildiz y Asuman se han convertido en protagonistas tras haber dado el paso de hacer las paces. Todo ello mientras las dos han logrado su objetivo, que no era otro que enfurecer a Zeynep.

Asuman, por su parte, no duda en hacer todo lo que está en su mano para que el matrimonio de Zeynep y Engin sea una realidad. Es más que evidente que no va a parar hasta lograr su cometido, sin importar en absoluto las posibles consecuencias. Todo ello mientras Ender no puede evitar quedarse completamente sin palabras.

¿El motivo? Ha acabado descubriendo que su embarazo, en realidad, no es más que un plan de Yildiz. Finalmente, ha descubierto cuáles son sus verdaderas intenciones. Así pues, no tarda en trazar un plan para intentar saciar su sed de venganza a la mayor brevedad posible. Kumru está segurísima de que su felicidad está junto a Selim, pero éste ha estado viéndose con alguien más a sus espaldas.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 13 de la Temporada 6 de Pecado original en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores son testigos de cómo Dogan se ha propuesto algo muy concreto. ¿En qué consiste, exactamente? En asegurarse, de una vez por todas, que ama profundamente a Yildiz a pesar de todo lo ocurrido.

Es más, el empresario no tarda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para proponerle algo: olvidar lo ocurrido y comenzar de nuevo. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que Yildiz le ha dejado claro que solamente va a aceptar con una condición. Algo que deja al padre de su hija verdaderamente sin palabras.

Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Kumru y Selim empiezan a acercarse poco a poco, y cada vez más. Pero nadie sabe todavía que Handan está en medio de este vínculo, y que no va a dejar que las cosas sean tan fáciles para ellos. Ni muchísimo menos. ¡Llegan nuevas complicaciones! No te pierdas los próximos capítulos de la sorprendente y exitosa serie turca Pecado original en Antena 3 y atresplayer.