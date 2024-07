‘Pecado original’, capítulo 12 (Temporada 6): Ender, impactada al descubrir el malvado plan de Yildiz

No es ningún secreto que Pecado original se ha convertido en una de las ficciones turcas que más está sorprendiendo a todos y cada uno de sus espectadores. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta historia tan sumamente espectacular.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 11 de la Temporada 6 de la exitosa serie turca Pecado original. De esta manera tan concreta, los espectadores han sido testigos de cómo Kumru ha tomado una de las decisiones más contundentes de su vida. ¿En qué consiste, exactamente? En continuar jugando. Así pues, no tarda en aprovechar la ocasión para hacer saber a todos que se ha dado cuenta de que Selim, en realidad, es el indicado para ella.

¡Qué momento tan duro 😢! Caner encuentra a su amada Kumru con su nueva «pareja» 💔#PecadoOriginal ➡️https://t.co/TwOpMyp1DZ⬅ pic.twitter.com/kfNxPnXqCc — Pecado Original (@PecadoriginalA3) July 29, 2024

Por si fuera poco, observamos cómo Yildiz continúa inmersa en hacer realidad todos y cada uno de sus objetivos. Por lo tanto, la joven no ha dudado un solo segundo en dar el paso de preparar un plan verdaderamente impecable, y todo con el objetivo de poner fin a la relación que mantienen Ender y Dogan.

Pero no todo queda ahí, ya que también quiere abrir una brecha entre ellos que sea lo suficientemente profunda para que, en ningún momento, esa relación vuelva a retomarse. Es consciente de que no lo tiene nada fácil dadas las circunstancias, pero es evidente que no va a parar hasta lograrlo.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 12 de la Temporada 6 de Pecado original. Así pues, observamos cómo Yildiz y Asuman han conseguido lo que parecía imposible, que era enfadar muchísimo a Zeynep. Todo ello mientras ambas hacen todo lo que está en su mano para tratar de hacer las paces.

Además, vemos cómo Asuman se ha propuesto hacer que el matrimonio de Zeynep y Engin sea una realidad, mientras que Ender acaba dándose cuenta de que su embarazo no es más que una consecuencia del nuevo plan de Yildiz. Ahora que sabe cuáles son sus cartas, no va a dudar en hacerle pagar con la misma moneda.

Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Kumru se muestra cada vez más segura de que su felicidad está junto a Selim. Éste, por su parte, ha estado viendo a alguien más en secreto mientras conocía a Kumru. Una traición que, desde luego, la hija de Dogan no espera ni de lejos. No te pierdas los próximos capítulos de la exitosa serie turca Pecado original que podemos disfrutar tanto en Antena 3 como en atresplayer.