Un concursante de ‘Pasapalabra’ se la juega en el Rosco: «No me digas que la he liado»

Moisés Laguardia y Óscar Díaz siguen amasando el enorme bote de Pasapalabra que no deja de crecer y que este martes ha alcanzado 1.636.000 euros. Su duelo en el Rosco ha sido uno de los más emocionantes de las últimas semanas gracias a que todo se ha decidido en el último segundo.

La nueva tanda de invitados famosos no han dado buena suerte al madrileño, que ha llegado a la última prueba con desventaja de más de 10 segundos respecto a su rival. 133 tenía Óscar, por los 149 de Laguardia, un tiempo muy valioso para poder pensar bien las respuestas.

Al contrario que en días anteriores, Moisés ha preferido tomárselo con calma y no arriesgar demasiado en la primera vuelta, por lo que sus tirones han sido de ‘solo’ cuatro aciertos. Su rival ha continuado con su habitual técnica y no ha perdido los nervios en ningún segundo.

La primera vuelta se ha cerrado sin fallos para ambos, aunque con 19 y 20 aciertos para cada uno, una igualdad habitual entre ellos, pero esta vez Moisés tenía la ventaja del tiempo, ya que tenía 35 segundos por delante. En cambio, Díaz apenas tenía 14 segundos para un estirón final con el que poder luchar por el premio.

Moisés comete un error absurdo en Pasapalabra

Ese ha sido el momento en el que el riojano ha querido lanzarse a la carrera, pero la letra p le ha jugado un mala pasada. «Empieza por P: ajustado o ceñido», ha sido la definición leída por Roberto Leal a la que ha contestado «preto», una respuesta que no ha sido válida.

«No me digas que la he liado. En mi pueblo decimos ‘preto’», ha contestado al saber que había acumulado un error. Este error ha estado provocado por apenas una letra, ya que la respuesta correcta era «prieto». De esta manera, pese a tener más tiempo, se ponía cuesta arriba su Rosco.

Óscar ha decidido jugársela para evitar la Silla azul -ya que no tenía tiempo para ir a por el premio- y ha fallado al llegar a la letra j. El «potaje de verduras hecho con caldo de la olla sazonado con especias olorosas» que le pedían con era «jota», y no el jaricote como respondió, por lo que sumaba un fallo a su marcador.

A partir de ahí el ex concursante de ¡Boom! ha decidido dejar pasar los pocos segundos que le quedaban y dejar en su rival toda la responsabilidad. A Moisés no le ha quedado otra que arriesgar en los 22 segundos que le quedaban. Con un acierto empataba y con dos tenía la victoria de la tarde -no del bote- asegurada.

Así lo hizo al acertar dos letras más, superando en solo una a su rival. «Hasta aquí llegamos porque Moisés tiene un acierto más que Óscar y matemáticamente no hay opción de bote», ha cortado Roberto Leal el programa.

De esta manera manda a Óscar esta tarde de miércoles Santo a jugarse su continuidad y él se asegura poder luchar por 1.642.000 euros que ya se acumulan en el bote de Pasapalabra para hoy.