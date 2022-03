Orestes logró este martes 1 de marzo las 100 participaciones en ‘Pasapalabra’. De esta manera, se situaba como el segundo concursante que más veces ha pisado el plató del concurso. Por encima de él, se encuentra Pablo Díaz con 260 programas. «Se me ha puesto el pelo de punta», confesó Roberto Leal al ver lo que estaba consiguiendo el burgalés.

El filólogo ya ha conseguido acumular 58.200 euros, pero el bote sigue siendo una espinita clavada para él que no lo logra quitarse: «A ver si cae…», decía además de señalar que «no me hago a la idea de lo que representa esto, la verdad. Cada tarde es mágica, es indescriptible la vivencia que supone». «Cuando empiezas no concibes alcanzar las tres cifras en participaciones y todavía no me lo creo. Roberto, es un placer estar contigo, y Jaime es un compañero de fatigas inmejorable», agradeció tanto al presentador como a su contrincante.

Antes de que se diese comienzo a El Rosco, el de Burgos manifestó que «teniendo la preparación y la filosofía adecuada, un talento de base, se puede ir avanzando, pero no es una cosa que te plantees a largo plazo». «Esto es fruto de estar aguantando programa a programa, cada Rosco y cada Silla Azul, que es un mundo. Se lo quiero agradecer a mi familia, a mis amigos que han estado conmigo día a día», siguió diciendo.

«Han aguantado mi cansancio, mi agobio y aun así me han seguido queriendo igual. Sin la alegría que me dan semana a semana no podría estar aquí sin ellos», comentaba el participante. Tras ello, dio comienzo a la prueba final con 712.000 euros en juego, pero Orestes sumó 4 errores a pesar de los 21 aciertos logrados y le dio la victoria a Jaime que consiguió un acierto más y tan solo un fallo. Así, el burgalés se va directo a La Silla Azul en el próximo programa que tendrá lugar este miércoles 2 de marzo.