‘Pasapalabra’: María hace una curiosa petición a Orestes

No es ningún secreto que Pasapalabra se ha convertido en uno de los programas de televisión con más audiencia en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, sino del excepcional trabajo que hay detrás de todas y cada una de las entregas que podemos ver en Antena 3. ¡Siempre saben cómo dejarnos sin palabras!

El pasado martes 2 de agosto pudimos disfrutar de un nuevo programa de Pasapalabra. De esta manera tan concreta, fuimos partícipes de cómo Rafa tuvo que enfrentarse a la temida Silla Azul. Como rival tuvo a María, que sorprendió a todos los allí presentes con una petición de lo más curiosa a Orestes.

Todo comenzó en la presentación, cuando Cristina Alvis confesó lo siguiente sobre la rival de Rafa en la Silla Azul: “María tiene una hija de 7 años que le ha dado un mensaje y le ha dicho que lo tiene que decir sí o sí nada más llegar a la prueba”. Roberto Leal no tardó en pedirle que lo hiciera.

Hoy se disputa la Silla Azul: @Rafael_Castano tendrá que enfrentarse contra María para seguir concursando en #Pasapalabra573. Sigue el directo. ▶ https://t.co/kqc3ULavZY pic.twitter.com/SNQsxkNq4D — Pasapalabra (@PasapalabraA3) August 2, 2022

Es entonces cuando la cántabra se sinceró: “Es esencial, si no calculo que no puedo volver a entrar en casa. El mensaje es para Orestes y necesito que le diga a mi hija: ‘Hola Naiara’. Es ultra fan”, reconoció. Sorprendido pero emocionado por la petición, el burgalés no tardó en preguntar cuál era su cámara.

De esta manera, se dirigió a la hija de María: «Hola Naiara, gracias por estar cada tarde aquí. Que aprendas, que lo disfrutes y, sobre todo, que te rías mucho con nosotros». Por si fuera poco, Orestes concluyó su mensaje diciendo lo siguiente: «Que sigas ahí. Y que viva Reinosa que es una zona preciosa de Cantabria».

Finalmente, María pudo conseguir hacer realidad la petición de su hija Naiara. Lo que no pudo conseguir es derrotar a un peso pesado como es Rafa, en la temida Silla Azul. Una tarde más, el sevillano terminó la tarde enfrentándose a Orestes en el Rosco, volviendo a dejarnos completamente sin aliento.