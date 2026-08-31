¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Uno de los invitados acaba de reunirse con la mitad de un mítico dúo

¿Qué tienen en común un extécnico de nutrición convertido en cantante, una imitadora convertida en icono LGTBI+ y un actor que se hizo famoso interpretando a un cura? Esta semana, Pasapalabra reúne en su plató a cuatro invitados con trayectorias muy distintas —teatro musical, comedia, interpretación y música— para acompañar a Javier y David en su duelo diario por el bote de AlaZ. Te contamos quiénes son y qué historia esconde cada uno.

Dani Tatay

El valenciano Dani Tatay empezó como bailarín, formándose en la escuela Show Dance Studio, de Valencia, antes de trasladarse a Madrid para abrirse paso en musicales como Hoy no me puedo levantar o Mi princesa roja. Su gran salto llegó en 2018, cuando una lesión de Maxi Iglesias le convirtió en protagonista de El guardaespaldas, dando vida a Frank Farmer. Tras protagonizar la cuarta temporada de Acacias 38 en el papel del cura Telmo Martínez, hoy es uno de los rostros fijos de Sueños de libertad, donde interpreta a Andrés de la Reina.

‘La Terre’ vuelve a ‘Pasapalabra’

María José Charro Galán, conocida artísticamente como La Terremoto de Alcorcón, se dio a conocer por sus parodias musicales de Kylie Minogue y Madonna, convirtiéndose con los años en todo un icono gay en España. Miembro del grupo Diabéticas Aceleradas desde 1999, ha actuado en escenarios tan dispares como Nueva York, Londres o Ciudad de México, y reside actualmente en Mallorca, donde regenta su propio bar. La hemos visto, además de en Pasapalabra, participando en Tu cara me suena y MasterChef Celebrity.

Carla Hidalgo

Carla Hidalgo debutó en el cine junto a Álex de la Iglesia en Muertos de risa, antes de saltar a la fama como la heroína Lucía en Brácula: Condemor II, junto a Chiquito de la Calzada. Presentadora de programas como Nosolomusica en Telecinco o Ruta 179 en Telemadrid junto a Santi Acosta, también fue portada de Interviú, y en 2017 rompió su silencio sobre el acoso sexual que sufrió años atrás por parte de un conocido director, productor y actor español, sin llegar a desvelar su identidad.

Hugo Salazar

El sevillano Hugo Salazar fue uno de los concursantes más populares de Operación Triunfo 2, protagonizando además un sonado romance con su compañera Nika durante el concurso. Nunca ha dejado de cantar desde entonces, aunque sus sencillos posteriores no han vuelto a repetir el éxito de aquellos primeros años.

Llega a Pasapalabra justo en plena promoción de su última novedad, Dónde estaré 2.0, una nueva versión de uno de sus grandes éxitos con más de seis millones de reproducciones, esta vez a dúo con Andy, ex componente de Andy y Lucas. El dato más curioso de su biografía, sin embargo, no tiene nada que ver con la música: Hugo Salazar es también Graduado en Nutrición Humana y Dietética, formación con la que compagina desde hace años su carrera artística trabajando en una clínica especializada.

¿Servirá esta semana para acercar a Javier o David al bote más alto del verano?

Javier y David siguen disputándose el bote acumulado en AlaZ, la prueba que ya ha superado sus dos primeros meses en antena consolidando cifras muy similares a las que dejaba El Rosco antes de su desaparición. Con Dani Tatay, La Terremoto de Alcorcón, Carla Hidalgo y Hugo Salazar animando el plató, la gran pregunta es si esta semana será la definitiva para que alguno de los dos concursantes se acerque por fin a la cifra más alta acumulada desde el estreno de la nueva prueba, justo cuando Telecinco ultima el estreno de Rueda la letra, su propia versión de El Rosco.

¿Podrá ‘Rueda la letra’ con ‘Pasapalabra’? Nuestro análisis

Con Telecinco a punto de estrenar Rueda la letra, el concurso presentado por Carlos Sobera que recuperará la mecánica de El Rosco (aunque sin poder llamarla así), la gran pregunta del otoño es si logrará hacer sombra a Pasapalabra. Nuestra lectura es que no: el concurso de Roberto Leal debería mantenerse en la horquilla del 18% al 20% de cuota que viene firmando con AlaZ, un colchón demasiado sólido como para que un formato recién estrenado logre erosionarlo de forma significativa.

De hecho, sería un error estratégico que Telecinco decidiera programar Rueda la letra justo enfrente de Pasapalabra, en el horario de las 20:00 h. No solo perdería ese duelo directo contra un rival ya consolidado, sino que además cortaría de raíz la buena racha de Allá tú, que en varias entregas recientes ya ha superado el 10% de cuota en esa misma franja previa.

Teniendo en cuenta que Carlos Sobera compagina ya la presentación de First Dates, El precio justo y, previsiblemente, las galas de Supervivientes All Stars, la jugada más inteligente para Mediaset pasaría por otro lado: cancelar El precio justo y llevar Rueda la letra a competir directamente contra La ruleta de la suerte. Ese movimiento no solo evitaría el choque frontal con Pasapalabra, sino que además podría servir de trampolín para impulsar la audiencia de los informativos de Telecinco de esa misma franja horaria.