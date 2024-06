Quién es la Terremoto de Alcorcón: su edad, su pareja y su nombre real

El mundo de la interpretación y la farándula española nos ha dejado a lo largo de su historia a grandes celebridades, de eso no cabe duda. Aunque algunas caras son más conocidas que otras, lo que está claro es que La Terremoto de Alcorcón ha logrado hacerse un hueco en el corazón de todos los españoles.

Su nombre artístico no pasa desapercibido para nadie, pero muy pocos son los que conocen a María José Charro Galán, su nombre real. Por ello, realizaremos un breve repaso sobre la gran vida profesional de La Terremoto de Alcorcón.

Nacida en Madrid el 17 de septiembre de 1977, María José Charro Galán es una cantante, actriz y vedette cómica. Estudió en el Colegio Trinitarias de Alcorcón, donde pasó toda su infancia. Así pues, los años fueron pasando, pero la madrileña siempre sintió un fuerte flechazo por el mundo del humor y el entretenimiento.

Su nombre comenzó a tener cierto reconocimiento entre el público gracias a sus parodias de canciones como Can’t get you out of my head, de Kylie Minogue, (Me estoy poniendo morá) o Hung Up, de Madonna, (Time goes by con Loli). Posteriormente, en 1999, editó su primera casete Versiones originales, el cual tuvo un gran recibimiento.

Un talento que no pasó desapercibido por algunos de los mejores directores de nuestro país, entre ellos, Pedro Almodóvar. De hecho, en 2004, acompañó a Almodóvar junto a las Diabéticas Aceleradas al Festival de Cannes para presentar La mala educación. Todo ello sumado a la presentación de Volver en Madrid.

Sus proyectos artísticos en cine y televisión

Desde principios de la década de los 2000, ha participado en numerosas producciones para la pequeña y gran pantalla. A nivel cinematográfico, la artista ha trabajado en proyectos como Piedras, Volando voy, ¡¡¡Todas!!!, Marranadas, Presentimientos, Lo nunca visto, etc.

Por otro lado, en televisión también cuenta con un gran repertorio de participaciones. Carta a Eva, Fenómenos, Esposados, Nico & Sunset, Nacho, Un nuevo amanecer, Arde Madrid han sido algunos de sus trabajos más destacados. Todo ello sumado a sus interpretaciones para numerosas obras de teatro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Terrycharro (@laterremotodealcorcon)

Asimismo, participó en tres ediciones del FIB y y actuó en diversas ocasiones en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y la Gala Drag de la isla. Posteriormente, en el 2007, por encargo de la Organización del Europride, lanzó al mundo el himno oficial del Orgullo Gay Europeo: ¡Libérate!.

Un trabajo absolutamente espectacular que provocó que el single fuese lanzado en varios idiomas: inglés, catalán, francés, italiano y castellano. Lejos de quedar ahí, fue pregonera de la ciudad que le da su nombre, Alcorcón. Una labor que también hizo en Palma de Mallorca, San Fernando de Henares y Arroyomolinos.

El lado más personal de la Terremoto de Alcorcón

Con casi 10.000 seguidores en Instagram, la artista ha logrado tener una conexión muy cercana con su público. Eso sí, el lado más desconocido de su vida es el personal. Pues, hasta la fecha, nunca se le ha conocido pareja.

Además, se desconoce si ha sido madre o le gustaría serlo. Pues, siempre ha tirado del humor para responder a este tipo de preguntas que le han hecho los medios de comunicación.