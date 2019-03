El pasado jueves salían a la venta las entradas para asistir a la gala de ‘Eurovisión 2019’ que tendrá lugar el 18 de mayo en Tel Aviv, la capital israelí. Más caras y con menos aforo que otros años, las entradas se agotaron en apenas unas horas. Sin embargo, cuatro días después de su puesta en venta, la radio estatal israelí Kan ha detectado una serie de irregularidades en la venta de las mismas.

Kan asegura que unos 300 de los mejores asientos para la gala han acabado en manos de famosos del mundo de los medios y deportivo, en vez de distribuirse de forma igualitaria entre el público en general.

Estas sospechas por parte de la emisora han hecho que se detenga la venta de las entradas hasta que se logre investigar qué ha ocurrido y se puedan solucionar estas irregularidades.

Our social team is reading and passing on all of your comments regarding issues with the ticketing systems.#Eurovision

