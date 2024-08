Las palabras de Daniel Sancho al juez tras conocer que ha sido condenado a cadena perpetua

Un año ha durado la incertidumbre por saber el futuro de Daniel Sancho después de reconocer ser el culpable de la muerte de Edwin Arrieta en un viaje que tenían planeado a Tailandia. Tras meses de espera desde que el juicio se celebrase el pasado mes de mayo, el hijo del actor Rodolfo Sancho ya sabe que su futuro será pasar el resto de su vida en una cárcel tailandesa, aunque existe la posibilidad de que en algún momento pueda hacerlo en una prisión española, aunque para ese supuesto quedaría mucho por hacer. Tras conocer la sentencia, el español habría lanzado una petición de ayuda al juez que le ha encontrado culpable de los tres cargos que pesaban sobre él y que le inculpa como asesino del cirujano colombiano.

Pese a que la defensa de la familia española se mostraba muy confiada en poder demostrar que Sancho no habría premeditado la muerte de Edwin, lo cierto es que el juez no ha encontrado las pruebas como sólidas y le ha encontrado culpable de los tres delitos que se le imputaban de asesinato premeditado, ocultación de cadáver y del robo de documentación de la víctima. El plan del equipo de defensa era reconocer todos los cargos menos del premeditación con el fin de conseguir una condena mucho más corta, pero su objetivo se vino abajo pese a las pruebas y el trabajo realizado durante meses para intentar demostrarlo. Pese a todo, Marcos García Montes ya ha anunciado que hay opción a recurrir la sentencia, por lo que no dan todo por perdido y el futuro del español todavía podría sufrir cambios en los próximos meses si consiguen su objetivo.

Aunque no había medios de comunicación en el interior de la sala, sí que ha podido saber que al recibir la noticia Daniel lloró, reacción completamente lógica ante el complicado futuro que le espera. Además, según apunta la agencia EFE, habría pedido al juez que hiciera todo lo posible por dejarle en la misma prisión en la que actualmente está, la de Koh Samui, que según los entendidos es mucho más fácil que otras de las cárceles del país.

Para su desgracia eso no será posible y el propio juez le dejó claro que al tener una pena mayor de 15 años tendrá que ir a otra de las cárceles tailandesas, donde le esperarán condiciones mucho más duras y compartir celda con muchos más presos. Además, le ha explicado que esa decisión no depende de él, por lo que todo queda en manos de los funcionarios de prisiones.

El complicado futuro de Daniel Sancho

Es muy probable que su destino sea la cárcel de Surat Thani, una de las más duras del mundo y en la que se encontrará unas condiciones muy distintas a las que lleva un año viviendo. La de Koh Samui es una pequeña prisión en la que apenas habría más de 500 presos, mientras que en su nuevo destino convivirá con mas de 5.000 condenados y deberá compartir celda con más de 20 personas luchando casi en cada minuto por tener su propio espacio para dormir y tener su comida, unas condiciones mucho más complicadas que las que ha vivido hasta ahora.