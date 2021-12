El actor Paco León acaba de estrenar nueva película junto a Miren Ibarguren, con quien ya coincidió en reparto para la serie humorística ‘Aída’. Juntos llegan a los cines con ‘Mamá o papá’, una comedia en donde ellos son padres de tres niños, pero deciden separarse y buscar la felicidad de sus hijos. El problema surge cuando se les presenta oportunidades laborales que les supone conseguir el trabajo de sus sueños y no pueden compatibilizarlo con ser padre o madre, por lo que harán lo posible para que sea el otro que se encargue de los niños.

A pesar de haber sido un año complicado por no haber acabado todavía la pandemia, el sevillano lleva cinco películas rodadas desde que empezó la COVID-19. Una de las más especiales ha sido esta por el reencuentro con Miren: «Nos lo hemos pasado muy, muy bien. Nos hemos reído muchísimo. Es que, aparte de amigo y compañero, soy muy fan suyo. La miro y me río», confiesa Paco.

El actor ha desvelado en una entrevista para Pronto que él, a diferencia de en la película, ha tenido que decir a muchos proyectos que no por su hija Manuela. Aun así, esto no le ha impedido que esté a punto de estrenar su primera película en inglés junto a Nicolas Cage, de quien ha dicho que “él sabe que es una leyenda y lo alimenta”. Este no es el único papel internacional del actor, sino que ahora es conocido en 190 países por aparecer en ‘La casa de las flores’.

Afirma que ahora le conocen mucho en Latinoamérica y que “antes iba a Argentina tan pancho porque no me conocían, y ahora sí. Intento ser educado, pero me han llegado a pedir fotos en un entierro o estando yo en urgencias con una vía puesta. Le dije a la persona que no podía firmar el autógrafo por la aguja, y me contestó: «¡Anda ya!». Aunque, en general, me siento bastante respetado”. Ser un personaje público no parece ser nada fácil, sino que se lo digan a Paco León.