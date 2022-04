‘El Hormiguero’ siempre se ha coronado por llevar a su programa a invitados de élite, tanto a nivel nacional como internacional. Una situación que volvieron a repetir, en esta ocasión, con el mismísimo Michael Bublé. Una entrevista donde Pablo Motos y el cantante intercambiaron varios comentarios con respecto a sus vidas privadas entre los que no han faltado algunos sobre sus relaciones de pareja.

De hecho, fueron en las reflexiones amorosas y como lo viven cada uno lo que llevó al presentador a revelar un curioso detalle sobre la relación con su mujer, Laura Llopis. Y es que, Motos confesó cuál es uno de los límites que no puede pasar con su mujer porque a ella no le haría ni pizca de gracia pese a lo romántico del asunto.

Al respecto, Pablo Motos señaló lo romántico que es Michael Bublé con su esposa, Luisana Lopilato, a quien le suele dedicar bonitos mensajes en redes sociales. Algo que el presentador de ‘El Hormiguero’ nunca lleva a cabo, entre otras cosas, porque a su mujer no le gusta nada.

“Si yo le digo a mi mujer por las redes sociales te quiero, lo siguiente que me contesta es, ¿tú eres gilipollas?”, comenzó comentando con humor. “Por las redes sociales ya sería un problema, pero si lo hago en un teatro ya no te quiero ni contar”, añadió con humor.

Eso sí, no es la primera vez que el presentador revela algún detalle de su vida amorosa. “A mí me gusta el ajo pero a mi mujer no le gusta que yo coma ajo”, comentó en una ocasión. «Está obsesionada con reciclar y tenemos muchísimos cubos de basura” o que “también le habla a la tele, a la radio…”, ha llegado a revelar.