Pablo Alborán pone fecha de estreno a su próximo lanzamiento musical

Pablo Alborán está de vuelta. Tras el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio, La Cuarta Hoja, el artista ha sorprendido a sus fans con el anuncio de un nuevo lanzamiento musical sorpresa, que verá la luz este mismo viernes 10 de enero.

“Este viernes sale una cosita que he versionado con mucho cariño”, escribía el artista en sus redes sociales. De esta forma, la noticia enloquecía a sus fans, que no pueden esperar a ver lo que el malagueño nos tiene preparado.

El artista malagueño también se ha sincerado sobre como se encuentra en estos momentos: “Hoy es de esos días en los que siento que puedo con todo lo que me proponga. Y como no son así todos los días os envío mis energías para que hoy también lo sea para vosotros”.

Este viernes sale algo que he versionado con mucho cariño.

Además, Pablo Alborán confesó lo que para él significa La cuarta hoja: “Es un disco escrito después de una pandemia, estando de gira por el mundo y hecho de una manera un poco desordenada y anárquica, que es una cosa muy rara en mí, porque yo soy un chico muy cuadriculado”.

Un disco muy especial para el artista que ha cambiado su manera de hacer música, tal y como él mismo ha expresado. “Este disco me ha cambiado la forma de trabajar. He aprendido a conocerme y a no machacarme tanto”, señala el artista.

Y es que Pablo Alborán se define como una persona “cuadriculada, metódica y exigente”. Sin embargo, confiesa haberse dejado llevar al crear este disco. Un disco del que aún quedan algunas sorpresas, como la nueva versión de una de las canciones, que verá la luz este mismo 10 de enero.