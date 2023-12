‘OT 2023’: Noemí Galera abronca a los concursante tras las graves faltas de respeto

Se empieza a notar la evolución de la convivencia y que los jóvenes de OT 2023 comienzan a olvidarse de las cámaras que les rodean en la academia. A tan solo tres semanas de haber empezado a compartir residencia, los problemas de grupo empiezan a llegar. Algunos concursantes del talent llevan unos días levantando polémica por sus faltas de respeto a otros compañeros.

Es por esto que la directora de la academia, Noemí Galera, ha tenido que sentar a los «triunfitos» y darles un toque de atención. «Esta es vuestra casa. Sois 15 y es difícil que 15 personas conecten a full. Lo entiendo, no voy a obligar a nadie a que quiera a los demás con los que comparte esta experiencia por obligación, pero lo que sí quiero es que os respetéis, que os habléis bien», comenzaba diciendo Noemí a los concursantes, asegurando que la audiencia está viendo gestos que no les está gustando.

💙✨ Paul tiene un mensaje para sus compañeros… Te ABRAZAMOS desde aquí mucho #OTDirecto10D pic.twitter.com/gZ6crMMiZH — Operación Triunfo (@OT_Oficial) December 10, 2023

La catalana quiso aclarar que entiende que los grupos tienen códigos internos: «Yo puedo decirle a una amiga: ‘eres una cerda’. Y alguien puede pensar: ‘hostia, cómo te lo ha dicho’. Es un código que tengo con mi amiga. Lo tenemos las dos y nadie se ofende, pero tenéis que pensar que estáis expuestos. De la misma manera que damos ejemplo en según qué cosas, como en diversidad, en esto lo tenemos que dar también». A pesar de esto, hizo hincapié en que no va a permitir las faltas de respeto.

«Si veo un grito, una falta de respeto, aunque de broma, si alguien pone mala cara… Si alguien se siente ofendido, entonces ya no es una broma. Si no es un código entre tú y yo, ya no lo es, ¿vale?», avisaba a los participantes de esta manera de que sus conductas tendrían consecuencias. «A veces os veo y me tiráis para atrás absolutamente. Y me sabe muy mal, porque sé que no sois así, pero os tengo que avisar. Es mi obligación hacerlo.»

Algunos fans han comentado que esta bronca ha sido muy ligera para lo que está sucediendo en la academia. Aún así, están pendientes de que los concursantes de OT 2023 hayan mejorado sus conductas a raíz de esta conversación.