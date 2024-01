Las galas de OT 2023 son de lo más comentado en redes sociales cada noche de lunes. Por eso, cada semana se viraliza algo nuevo de las galas. Cada vez más los usuarios encuentran un meme con el que inundar las redes sociales. Anoche tuvo lugar la Gala 6 del programa y, aunque las emociones estén siempre a flor de piel, siempre hay lugar para las risas.

Y es que lo más comentado la noche de ayer fue la puesta de escena de una actuación en concreto. Se trata de la de Naiara y Cris, que interpretaron El Farsante de Ozuna, un tema urbano del que los espectadores tenían mucha intriga por el riesgo de que fuera una actuación ‘nominable’. Pero fueron los bailarines quienes más llamaron la atención de los espectadores.

La canción: El farsante de Ozuna

Puesta en escena: El principe de Egipto #OTGala6 pic.twitter.com/lkowIPzOQQ — marta (@_martarjdm) January 8, 2024

QUE PUSIERON EGIPCIOS CON EL FARSANTE Y NO CON WALK LIKE AN EGYPTIAN #OTGala6 pic.twitter.com/NEGhEag6G8 — paula ⸆⸉ 🖤 (@paaucotera_) January 8, 2024

Cris y Naira: hey bebé yo sé que en el amor soy un farsante Los bailarines detrás:#OTGala6 pic.twitter.com/Gp6wzck5se — Cinette 🚬🎀 (@salguergarcia) January 8, 2024

Era una actuación donde primaba el color dorado y una puesta en escena como en el antiguo Egipto, en la que los bailarines simulaban ser egipcios. Las redes sociales estallaron con memes acerca de esto, que les pareció una elección curiosa para esta canción. A algunos usuarios les pareció curioso que eligieran la temática egipcia para esta actuación y no para la de Walk Like An Egyptian, del trío de Chiara, Ruslana y Bea.

Y siguiendo con las viralizaciones, Buika fue, una semana más, protagonista de muchos memes. Sus muletillas son lo que más llaman la atención a los espectadores. La artista comenzó el programa con algunas críticas por la dureza de sus valoraciones, pero la audiencia del programa se ha encariñado con la cantante. Y ella con ellos, ya que se refiere al público como «mis amores» gala tras gala.

Chenoa: Tenéis que ser respetuosos con el jurado. El plano que pone el realizador: 😂😂😂 #OTGala6 pic.twitter.com/VNkD3jvq7n — CookieTriki (@cookietriki) January 8, 2024

COMO ESTÁ MI ÁLVARO CARIÑO MÍO DE MIS ENTRE PECHOS CÓMO ESTÁ SU PAPA #OTGala6 buika te amo eres la mejor pic.twitter.com/Q3HTCCq5Uy — ruslaner 💫💅🏻 (@badpaake_real) January 8, 2024

Ya son innumerables la cantidad de memes que están saliendo de OT 2023, tanto del directo 24 horas del programa, como de las galas.