Supervivientes 2024 ha sido una de las ediciones más comentadas hasta la fecha, de eso no cabe duda. El popular reality de supervivencia se encuentra en su recta final tras más de 100 días de aventura. Una travesía que está a punto de cerrar su ciclo, pero que sigue protagonizando nuevas polémicas.

Durante las últimas semanas, y como los fieles seguidores del formato sabrán, el programa ha protagonizado varios escándalos. El show televisivo siempre ha presumido de seguir las reglas al pie de la letra, pero la audiencia ha descubierto varias irregularidades en muy poco tiempo.

A tan solo unos días de la emisión de la gran final, lo lógico sería que este tipo de situaciones no sigan marcando la edición. Pero, la pasada noche del 13 de junio los espectadores fueron testigos de una nueva «injusticia» durante una de las pruebas de pre-líder.

Todo sucedió cuando Pedro, Blanca, Torres, Gorka, Arkano y Marieta tenían que demostrar su equilibrio en una de las pruebas organizada por el programa. El objetivo era que las vasijas quedasen intactas en la plataforma, por lo que tenía que moverse lo menos posible para no perder el equilibrio.

Pedro y Blanca fueron los primeros en quedar descalificados, por lo que todo quedaba entre el resto de participantes. Ambas parejas estaban disputando el juego de forma muy equitativa, por lo que, tras un tiempo considerable, la presentadora Laura Madrueño le pidió que cambiasen de pie.

El movimiento pedido por la comunicadora debía llevarse a cabo sin tirar a la arena los jarrones de barro. Un paso que, como era previsible, ninguno de los cuatro consiguió. Sin embargo, la organización del programa le otorgó la victoria a Marieta y Arkano, por ser los últimos que iniciaron el procedimiento.

Supervivientes 2024 es un show televisivo que, como todo el mundo sabe, se emite en directo. Por ello, no hay tiempo ni espacio para la edición de imágenes. Una situación que provoca que a la audiencia, que es muy observadora, no se le escape nada. Debido a ello, los usuarios en redes sociales no han dudado en criticar duramente a la organización del reality.

El público ha tachado este movimiento como una «injusticia», una «estafa», o, incluso, una «tomadura de pelo». Numerosos comentarios negativos donde el nombre del programa de Mediaset España ha vuelto a verse muy mal parado. ¡Hacemos un breve repaso por algunos de los comentarios!

Los espectadores sentencian a Supervivientes 2024 en redes sociales

Hombre, la vasija se les ha caído antes a Torres y Gorka porque han intentado cambiar el pie. Arkano y Marieta se han quedado esperando macho, vaya injusticia @supervivientes. #SVGala15 — Erre (@strawfly14) June 13, 2024

Lo injusto que me parece q pierdan por cambiar antes de pie y respetar las normas.

Además cuando este liderazgo es el más importante

Vaya chapuza#SvGala15 — Bea Asensi Peñate 57%💜💎 (@bea_asensi) June 13, 2024

Qué chapuza

Pero cómo iban a cambiar el pie a la vez?

Evidentemente han ganado Arkano y Marieta porque han hecho la maniobra después que Gorka y Torres

Menudos líos montan#SVGala15 pic.twitter.com/nsbEKZdbhK — La Bruja Cotilla (@Brujaycotilla) June 13, 2024

Quieren a Marieta en la final. ¿Que sentido tiene que den una cuenta atrás y digan que todos a la vez deben cambiar de pie y unos tardan más que otros en hacerlo? Normal que ganen. Si se les cae más tarde las vasijas #SVGala15 — SABRINA (@_SrtaSabrina_) June 13, 2024