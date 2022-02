OneRepublic ha vuelto por todo lo alto. El grupo ha sorprendido a sus fans con el lanzamiento del videoclip de ‘West Coast’. Una canción con la que se adelantan al verano, y con la que además comparten un pequeño avance de lo que está por venir.

El videoclip de ‘West Coas’ nos transporta a las playas de Los Ángeles y a los paisajes de San Francisco. Un videoclip con el que una vez más, la banda ha conseguido sorprender a todos sus fans y que como era de esperar, ha tenido una gran acogida en Youtube.

De este videoclip destaca un truco, pues los integrantes de OneRepublic aparecen cantando y tocando frente a una croma verde que a medida que avanza la canción se transforma en costas californianas, caminos de montaña o el icónico puente Golden Gate de San Francisco.

Big day for @onerepublic! The pop rock band announced The Never Ending Summer Tour, which kicks-off in July, alongside a new video for «West Coast» 😎 Catch the summer vibes now!

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

▶️ https://t.co/KVSGXuyYQK

— Vevo (@Vevo) February 26, 2022