One Direction enloquece a sus fans por la filtración de una supuesta nueva canción

Desde su separación como en el año 2015, los fans de One Direction han estado esperando el regreso de los artistas a los escenarios. Aunque habían asegurado que solo era un «descanso», comenzaron sus carreras en solitario poco tiempo después. No obstante, han ido dejando pistas de una posible reunión, que podría tener lugar este año.

Fue Zayn Malik, uno de los integrantes de la banda, quien levantó la veda a la separación anunciando en marzo de 2015 que abandonaba el grupo. «Creo que siempre quise irme, desde el primer año. Nunca quise estar en la banda», confesó en una entrevista con el locutor de radio y productor Zane Lowe.

La pregunta más frecuente que se les plantea a los cantantes desde que hicieron pública su separación es si volverán a reunirse. «Nunca diría que no a eso», afirmó Harry Styles en el programa televisivo de James Corden. «Si coincidiese que a todos nos apeteciera hacerlo, no veo por qué no».

UNRELEASED ONE DIRECTION SONG IN 2023. WHAT IS HAPPENING??? pic.twitter.com/0qkBoZmxgw

En los últimos días, la publicación de unas canciones supuestamente filtradas de la banda ha dado lugar a que los fans de One Direction crean aún más en este posible regreso. No obstante, de momento se desconoce si son canciones creadas a partir de la IA.

Por otro lado, los integrantes de la banda tampoco esconden que siguen en contacto. En un directo de Instagram, Liam Payne reveló haber tenido una conversación por teléfono con Harry Styles: «Fue muy agradable ponernos al día, es una gran persona», y añadió que nada le gustaría más que «volver a los escenario con los chicos».

Unas pistas tras las cuales, los fans de One Direction ven más viable que nunca que próximamente tenga lugar el ansiado reencuentro que llevan casi una década esperando. No obstante, de momento ninguno de los artistas se ha vuelto a pronunciar al respecto.

three new one direction songs wasn’t on my 2023 bingo card, but I’m not complaining pic.twitter.com/0OWMa3e3tR

— freya ໒꒱ (@outsidefrey) June 2, 2023