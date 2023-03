Omar Sánchez: su reacción tras anunciarse la ruptura de Anabel Pantoja y Yulen Pereira

La ruptura de Anabel Pantoja y Yulen Pereira se ha convertido en una de las más impactantes en lo que llevamos de año. Al parecer, la pareja estaba pasando por algún que otro bache en su relación, pero no lo habían comentado con nadie. Incluso la misma Anabel Pantoja se quedó en shock al enterarse tras volver de acompañar a su tía Isabel Pantoja en su gira por Estados Unidos. Muchos han sido los que han querido saber que opina Omar Sánchez de todo esto.

Ahora, se ha sabido que Yulen Pereira supuestamente tenía la intención de dejarla dos meses antes, pero no lo hizo por petición de su madre Arelys Ramos, puesto que su participación en el programa Supervivientes 2023 podría peligrar. El esgrimista no dudó en hacerle caso y, en cuanto Anabel volvió de su viaje la dejó, sin apenas dar ninguna explicación.

Diversos medios han querido preguntarle a Omar Sánchez, anterior pareja de la influencer y con quién ha estado casado hasta hace pocos meses, qué opina él sobre lo ocurrido. El ex concursante de Pesadilla en el paraíso ha preferido mostrarse al margen y no hacer ninguna declaración

El programa de Ana Rosa le llamaba por teléfono para intentar sacarle algo de información, sin embargo, él simplemente contestó lo siguiente: «No voy a hablar sobre esto porque no es de mi incumbencia”, es lo que repitió continuamente. Lo único que se animó a decir es que todavía no había hablado con ella, pero le desea lo mejor. Por el momento él está muy feliz junto a Marina Ruiz, su actual pareja a quien conoció durante su aventura en Pesadilla en el paraíso y por la que nadie apostaba. El día que se confirmó su ruptura decidió subir un video a Instagram donde posaban los dos muy enamorados, algo que no sentó nada bien a los fans de Anabel Pantoja.