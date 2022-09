Omar Sánchez confesó nada más llegar a Pesadilla en el Paraíso que entraba en el reality soltero. El concursante rápidamente se fijó en Marina, una de sus compañeras, y tan solo unos días después del comienzo del concurso, el canario ya se ha lanzado.

El concursante aprovechó un momento a solas en la habitación, para seguir a Marina al baño y, por lo que se ha podido interpretar de las palabras de ambos, a punto ha estado de besar a su compañera en el reality. No obstante, la cosa no ha salido como él se esperaba.

Al parecer, Marina Ruiz ni se fía de las intenciones de Omar Sánchez y no ha dudado en hacerle la cobra, algo que se pudo ver este domingo en las imágenes emitidas durante el debate de Pesadilla en el Paraíso, presentado por Carlos Sobera.

Marina Ruiz le hace la cobra a Omar Sánchez en el baño 😱 Las imágenes al completo esta noche en el debate de #PesadillaEnElParaíso a las 22:00h en @telecincoes https://t.co/aqf6XHyJx4 — Pesadilla en El Paraíso (@pesadillaparais) September 11, 2022

«No, no, no… no te líes”, se escucha en las imágenes en las que ambos se encuentran en el baño. Omar parece sorprendido por la reacción y Marina le responde: “Yo no voy a hacer nada por detrás. Si quiero darte un beso, te lo voy a dar”.

Por su parte, en plató, la madre de Marina ha asegurado que le da la sensación de que Omar podría estar aprovechándose de su hija: «No quiero que siga la relación, él la está utilizando», expresó la madre de la concursante de manera contundente.

Una opinión que no comparte el amigo y defensor de Omar en plató: «Si a ellos les apetece que sigan adelante, pero no esperaba la respuesta de su madre, estoy de acuerdo con ella», expresó.