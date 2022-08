Omar Sánchez confirma su ruptura con Raquel Lozano antes de ‘Pesadilla en el paraíso’

Pesadilla en el paraíso es el nuevo reality de Mediaset, cuyas grabaciones acaban de comenzar. Los 16 participantes han llegado con muchísimas ganas de disfrutar de una experiencia verdaderamente sorprendente. Algunos de los fichajes sorpresa han sido Gloria Camila, Víctor Janeiro, Pipi Estrada o, incluso, Omar Sánchez.

No es ningún secreto que el que fuera marido de Anabel Pantoja se ha convertido en uno de los rostros conocidos que más está dando de qué hablar en la prensa rosa. No solamente por el romance de la andaluza con Yulen Pereira en Supervivientes 2022, sino también porque el canario había comenzado a conocer a Raquel Lozano.

A pesar de varios encuentros y viajes, parece que la relación no ha terminado de cuajar. Kike Calleja, reportero de Sálvame, no tardó en asegurar que entre el exmarido de Anabel Pantoja y la exconcursante de Gran Hermano DÚO existe un distanciamiento. Algo que el propio windsurfista no ha tardado en confirmar.

El ex de Anabel Pantoja habla sobre la ruptura con Raquel Lozano, con la que se ha estado conociendo en las últimas semanas #yoveosálvame

Y todo a través de Alexia Rivas, su amiga. La periodista, en Ya es mediodía, confirmó la información a través de un mensaje que Omar Sánchez le hizo llegar: “Entro sin compromiso. A Raquel la quiero un montón, se ha portado conmigo de diez. No tengo ninguna queja de ella, pero ahora mismo tenemos un paréntesis porque yo entro a trabajar, y no se sabe qué va a pasar y no sé lo que va a pasar fuera”.

Además, añadió: “Ya a la vuelta se verá qué es lo que pasa. Nada más, pero entro a disfrutar, a darlo todo, a conocer a la gente, trabajar, reírme y disfrutar, que es lo más importante”. En Sálvame, se ha planteado la posibilidad de que Anabel Pantoja ha sido la detonante de este distanciamiento. Al parecer, la andaluza habría investigado sobre Raquel Lozano y habría encontrado una información que afectaría al canario.

Sea como sea, lo cierto es que Omar Sánchez se ha propuesto aprovechar la oportunidad que le ha brindado la vida de participar en Pesadilla en el paraíso. Tras su participación en Supervivientes 2021, el canario está dispuesto a seguir mostrándose al natural y, sobre todo, disfrutar al máximo de esta experiencia.