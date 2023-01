Omar Sánchez confirma que ha pasado por quirófano para someterse a este tratamiento

Omar Sánchez ha empezado este año 2023 viajando. Aunque el motivo no ha sido estrictamente turístico o vacacional, lo cierto es que está aprovechando muy bien su estancia en Turquía e incluso se ha llevado con él a Marina Ruiz.

El exconcursante de Pesadilla en el paraíso ha viajado a la capital turca a someterse una operación de trasplante capilar. La intervención ha tenido lugar en una clínica privada especializada en este tipo de cirugía. Todo el mundo tiene derecho a darle una segunda vida a su cuero cabelludo, por eso miles de personas al año famosas y no famosas se someten a esta intervención.

El canario no ha llevado nada en secreto y se ha dedicado a grabar gran parte del viaje y del proceso de la operación. La verdad es que el desplazamiento ha sido planeado por todo lo alto, ya que se han hospedado en una de las zonas más lujosas de Estambul, cerca del Emaar Square Mall.

“Llevo cinco horas de operación y la verdad es que superbién. No me duele nada. No me he enterado. Me siguen poniendo. Creo que les falta una horita para terminar con la coronilla y ya estaría listo”, ha compartido Omar Sánchez con sus seguidores a través de las historias de Instagram.

Una vez terminado el tratamiento ha vuelto a ponerse en contacto con sus seguidores a través del mismo medio para contar que “el resultado ha sido espectacular”. En esta ocasión el canario ha aparecido con su cabeza cubierta de vendas para proteger la zona, pero lo que no ha podido ocultar ha sido su felicidad tras pasar por quirófano.

Después de haber finalizado toda la intervención, la pareja ha aprovechado para hacer turismo puesto que no es necesaria una gran recuperación tras la operación, solo un breve reposo. Entre otras cosas se han acercado al Emaar Square Mall, un lujoso centro comercial con rascacielos incluidos y un acuario.