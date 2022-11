Belén Esteban, muy contundente con Omar Sánchez: “No he visto una cosa más ridícula”

No es ningún secreto que Belén Esteban no es de ese tipo de personas que se calla lo que piensa. Durante el último programa de Sálvame emitido el pasado martes lo ha dejado claro. Pues la colaboradora dio opinión sobre Omar Sánchez y su paso por Pesadilla en el paraíso.

El exmarido de Anabel Pantoja aparecía con un nuevo cambio de look, muy parecido al que se hizo Yulen Pereira tras salir de Supervivientes. Omar no solo llevaba el corte de pelo y color de pelo igual, sino que también se puso un traje muy parecido al que el actual novio de Anabel llevaba cuando salió del programa.

Tras ver todos los videos y publicaciones de Instagram donde mostraban el gran parecido que ambos tenían, se escuchaba un comentario que impactó mucho: “No he visto cosa más ridícula en mi vida”, opinaba Belén Esteban sobre el exconcursante de Pesadilla en el paraíso. Pero eso no era todo, pues todavía tenía algo más que decir: “Como la canción, tu historia está mal contada, y es lo que le pasa a Omar, hay cosas que veo que es como lo hago para jorobarte”, terminaba diciendo.

Además, la madrileña le reprochaba la mala actitud que ha tenido siempre con su expareja: “Anabel hace su vida ahora con Yulen, que nadie daba un duro y hoy siguen juntos, y hay cosas que veo que son como para competir”, enalteciendo a la pareja.

Belén Esteban no se cree nada la relación surgida entre este y Marina Ruiz y cree que todavía sigue enamorado de Anabel Pantoja, haciendo todo esto para llamar su atención. Omar a pesar de no estar presente en el programa si que escuchó las palabras que la colaboradora tuvo con el y quiso mandarle una respuesta a través de los que se encontraban allí presentes: “Ay madre mía. En fin, la de tonterías…”, comentaba Miguel Frigenti.