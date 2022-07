Yulen Pereira se pronuncia tras las duras palabras de su madre a Anabel Pantoja

Yulen Pereira ha accedido a hablar ante las cámaras de El Programa Del Verano tras la vuelta de Anabel Pantoja a España. El ex superviviente ha sido claro y conciso en lo que respecta a las palabras de su madre hacia su pareja, Anabel.

Hoy, jueves 28 de julio, por fin Yulen Pereira y Anabel Pantoja se reencontrarán en la gala de esta noche de Supervivientes. El esgrimista está tan ansioso por ver a Anabel que ya tiene su outfit preparado desde hace días para la gala de esta noche.

Y aunque no cabe duda de que el reencuentro de la pareja de Supervivientes 2022 va a ser del todo emocionante, tampoco cabe duda de que se hablará de temas que han puesto a ambos entre la espada y la pared, como el conflicto generado por parte de la familia de Yulen Pereira al mantener una relación con la sobrina de Isabel Pantoja.

Anabel Pantoja pide una oportunidad a Arelys y se hunde tras ver su polígrafo #ConexiónHonduras14 pic.twitter.com/2OSj1CfOmJ — Rafael García López 🏝🏆🏝 (@RafaelGarciaLAF) July 24, 2022

«No sé lo que acabo de ver. Soy la primera que le dijo a Yulen que su madre tenía que defenderlo. No sé al final si les gusto o no. Ella dice que lo importante es que yo le guste a su hijo pero también me gustaría gustarle a ella», fue lo que, entre lágrimas, dijo Anabel al ser testigo de lo que opina Arelys de ella.

El Programa Del Verano ha hablado con el deportista sobre este tema, y le ha preguntado acerca de la reacción de Anabel a las palabras de la madre de este. Ante esta cuestión, Yulen ha sido claro ante la prensa: “No voy a dar declaraciones, yo también lo pasé mal”.

Yulen Pereira habla sobre la reacción de Anabel a las palabras de Arelys: «Yo también lo pasé mal» #PdV27J https://t.co/8iTJakjNbC — El programa del verano (@elprogramadear) July 27, 2022

También se le ha preguntado cuál es su opinión ante la lluvia de críticas por parte, sobre todo, de los usuarios de Twitter hacia él, al coincidir muchos comentarios en que “es un bloque de hielo” con Anabel Pantoja.

El esgrimista, ante estas acusaciones, opina: “Desde que Anabel y yo nos tiramos del helicóptero ya hubo feeling entre ambos. Creo que al final se ha puesto el foco del concurso en nuestra relación, y que te tendrías que ver de nuevo el programa”, ha señalado Yulen defendiendo su postura.