Omar Montes: el dineral que se gasta en joyas, al descubierto

El éxito de Omar Montes en los últimos años se traduce en las cifras de dinero que ha generado. Convertido en uno de los artistas del momento de nuestro país, tras lanzar en el año 2019 La Rubia Remix, tema que se convirtió en el gran éxito de aquel verano, la vida del de Pan Bendito ha dado un giro de 180 grados.

Omar Montes se ganó la simpatía del público durante su participación en Supervivientes, reality del que se proclamó ganador. Desde entonces, su caché ha incrementado considerablemente, por lo tanto, su nivel de vida también ha aumentado.

El artista no esconde que se encuentra en un gran momento profesional. De hecho, tampoco esconde que le gusta el lujo, las marcas y los coches de alto nivel. Además, tiene pasión por las joyas, algo que demostró durante su última visita a El Hormiguero.

“Quiero hacer himnos que se estudien en el colegio dentro de 20 años”, @omarmontesSr responde a las preguntas de examen sobre él mismo #OmarMontesEH pic.twitter.com/C0YTd8HAbR — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 20, 2022

Durante su visita al programa de Pablo Motos, el artista reveló que había comprado una casa para toda su familia: «Es una villa grande a ‘tuti plen’, con todos los lujos, porque en Pan Bendito hace mucho calor. Gratis no ha sido, me he dejado todos mis ahorros. Mis abuelos están flipando con la casa. Por menos de 4 millones, tal y como están las cosas no te compras nada», explicó.

Omar Montes tampoco escatima a en gastos a la hora de comprarse joyas, uno de sus complementos favoritos . De hecho, el presentador de ‘El Hormiguero’ no dudó preguntarle sobre el dineral que se gasta en joyas, después de llamarle la atención las joyas que luce en el videoclip de La llama del amor, canción que aún no ha visto la luz. «Valen tanto como un piso en el barrio de Salamanca de Madrid. Llevo como un kilo en joyas», se sinceraba Omar Montes en El Hormiguero.