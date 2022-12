Olly Murs ha regresado a la música con el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio llamado Marry Me, tras cuatro años de parón en su carrera profesional. Se trata de su séptimo disco, el cual se lanzó a grabar de una manera muy distinta a las anteriores, únicamente contó con la ayuda de David Stewart y Jessica Agombar, compositora que ha trabajado anteriormente para BTS, consiguiendo un premio Billboard con Dynamite y convirtiéndose en él número uno de todas las listas internacionales.

“Nunca había hecho esto. Me resultaba extraño escribir con la misma gente constantemente, pero me encantaba la rutina y la consistencia. Seguimos escribiendo buenas canciones, tenía un gran ambiente y un entusiasmo y un hambre”, comentaba el cantante sobre como ha sido el proceso de trabajar únicamente con tres personas en el disco y no tener ninguna voz como colaborador.

El británico se dio a conocer en el año 2009 gracias al concurso The X Factor, concurso en el que quedó en segunda posición. Durante los últimos años ha estado como coach de La Voz, ahora ha vuelto a la música y está listo para volver a triunfar. Ya hemos podido escuchar sus dos últimos singles, Marry Me y I hate you when you are drunk, donde la alegría y el ritmo no cesan en toda la canción.

WAKEY WAKEY MURS ARMY!! honestly all I’m asking for is you listen to this album (at least once 🤪😅) I promise you won’t be disappointed… I’m so fucking proud of this!! It’s my best work from start to finish 🤞🏻🤞🏻https://t.co/v0nT7VkHgj — Olly Murs (@ollymurs) December 2, 2022

Una de las favoritas del público es Go Ghost, una canción de ritmo ochentero que promete hacerte disfrutar cada vez que la escuches. Murs conoció a su mujer en el año 2019 y se casó el pasado verano, este cambio en su vida lo cuenta la letra de la canción de I Found Her.

Durante su carrera, Olly Murs ha conseguido muchos éxitos y estamos seguros de que va a volver a incendiar las redes sociales. ¡Y no solamente eso! Sino también llenar estadios con su vuelta a la música, y nosotros estaremos aquí para contártelo.