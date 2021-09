No es ningún secreto que Olivia Rodrigo se ha convertido en una de las grandes revoluciones musicales de este 2021. Haga lo que haga, la artista consigue conquistar a todos. Una fórmula con la que no solo está triunfando en el ámbito de la industria musical, sino que también está llevando a cabo en el mundo de la moda.

Como no podía ser de otra forma, las grandes marcas de diseño se pelean por la chica del momento. Ya brilló con luz propia durante su estreno en la pasada MET Gala, donde la intérprete enamoró a todos al lucir un jumpsuit negro transparente de encaje de la marca de lujo Yves Saint Laurent. Ahora, lo ha vuelto a hacer y lo ha hecho con un vestido de infarto que no ha dejado indiferente a nadie.

Dicen que quien no arriesga no gana, algo que Olivia Rodrigo conoce a la perfección. Y es que, por lo que parece la intérprete de ‘Drivers License’ es una fiel seguidora de la firma de ropa Yves Saint Laurent, por lo que ha vuelto a aparecer públicamente luciendo un vestido de dicha marca de lujo. La joven promesa del pop ha vuelto a deslumbrar con un look arriesgado con el que dejó a un lado su estilo grunge de los 90 y optó por llevar su estilo al siguiente nivel.

Como invitada especial de gala del Academy Museum of Motion Pictures, la artista apareció luciendo un vestido negro sin tirantes que se convirtió en el protagonista de todas las miradas. A pesar de la silueta clásica, el diseño presentaba un espectacular escote pronunciado con bordes ondulados, así como una abertura a la altura del muslo. Un look de infarto que complementó con un labio rojo audaz, tacones de tiras y un peinado recogido. Simplemente, un evento donde Olivia volvió a estar maravillosa.