Olga Moreno, entre lágrimas en ‘Supervivientes All Stars’: «No debería haber venido»

El pasado domingo 23 de junio pudimos disfrutar de una nueva gala de Supervivientes All Stars presentada por Jorge Javier Vázquez. De esta forma, fuimos testigos de cómo Adara Molinero tomaba una decisión respecto a su continuidad en el concurso y, además, Olga Moreno acababa entre lágrimas en la palapa.

Todo comenzó cuando se emitieron imágenes de la ganadora de Supervivientes 2021 mostrándose tremendamente vulnerable durante los primeros días de aventura. Esa fortaleza que tanto le caracterizó en su etapa en los Cayos Cochinos de Honduras había desaparecido por completo en esta nueva etapa: «Mi edición era muy dura, te lo juro de verdad, y me daba igual todo. Ahora me da más miedo. Tengo más miedo a todo, no me adapto», reconoció, visiblemente afectada.

Debemos tener en cuenta que Olga Moreno ha entrado en Supervivientes All Stars con una mochila emocional muy grande. Y es que, el pasado 9 de junio, su madre Rosa Obrero falleció a los 82 años. Su nombre ya había sido confirmado cuando ocurrió esta desgracia para la concursante. Por lo tanto, a nivel emocional, no está en su mejor momento ni mucho menos.

Al ser consciente de lo afectada que estaba, Olga Moreno decidió apartarse del grupo para poder desahogarse entre lágrimas. Marta Peñate decidió acercarse a ella, diciéndole que llorase todo lo que necesitase, ya que no era nada malo. A pesar del apoyo de sus compañeros, la ganadora de Supervivientes 2021 reconocía que estaba teniendo muchísimas dudas: «La cabeza la tengo más allí y yo pensaba que viniendo aquí se me iba a quitar. Pero no tengo ni hambre, que era mi miedo», aseguró.

En la palapa de Supervivientes All Stars, durante la gala del pasado domingo, Olga Moreno no pudo evitar volver a llorar desconsoladamente. En esta ocasión lo hizo frente a todos, por lo que acabó dando detalles sobre lo que realmente estaba experimentando.

«No debería haber venido. No me veo con las mismas fuerzas, creo que ha sido un mal momento para venir. Me cuesta trabajo todo, tengo mi cabeza fuera. Soy una persona que no me gusta llorar delante de nadie y aquí es complicado», aseguró la ganadora de Supervivientes 2021. Lejos de que todo quede ahí, reconoció que no se sentía del todo integrada a pesar de los grandes compañeros que tiene a su lado.

«Todos me apoyan, son divinos, pero no me siento integrada. No por ellos, sino por mí. Se me ha hecho muy grande», confesó, y añadió: «No me costaba hacer las pruebas, no me costaba ir a por cangrejos, no me costaba pescar, no me costaba hacer fuego… No me costaba antes nada y ahora es como un mundo». A pesar del duro bache que está atravesando, ella tiene algo muy claro: «Poquito a poco, ya se me pasará».