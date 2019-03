La novia de Maluma reacciona al casi beso de Becky G en Instagram

La reacción de la novia de Maluma al casi beso de Becky G que no ha dejado indiferente a nadie

Hace unos días, surgieron los rumores de que Maluma y Becky G podían mantener un romance. Esto sería un romance cualquiera entre cantantes que se conocen, colaboran en un tema y acaban juntos, sino fuera porque el cantante colombiano tiene novia desde hace bastante tiempo. Y parecía ser que el cantante por fin había sentado la cabeza.

Los rumores han surgido a partir de una publicación que Maluma compartió en su cuenta de Instagram, desatando todo tipo de especulaciones. La publicación en cuestión, se trata de una foto en la que casi se da un beso con Becky G, bajo el título de “La respuesta a mi pregunta es NO? Becky G x Maluma”. Rápidamente la foto se llenó de comentarios preguntándose que estaba pasando. Entre los miles de comentarios, destacó uno de ellos, y no podía ser otro que el de Natalia Barulich, la novia de Maluma. Para acabar con cualquier tipo de rumor, ella escribió “Definitivamente no” acompañado de risas. La cantante de ‘Mayores’ Becky G también decidió comentar con más risas y un corazón. Ella también compartió una publicación junto a Maluma acompañada de un “¡QUE NO!”. Por lo que parece ser que lo que realmente tienen entre manos, no es un nuevo noviazgo, sino una nueva colaboración.

Ver esta publicación en Instagram La respuesta a mi pregunta es NO? @iambeckyg ❌ MALUMA ☄️☄️☄️ Una publicación compartida de MALUMA (@maluma) el 14 Mar, 2019 a las 6:04 PDT

No es la primera vez que se relaciona a la pareja de cantantes. Se conocen desde hace varios años, han demostrado que mantienen una relación muy buena y han colaborado juntos en otras ocasiones, por lo que los rumores llevan estando ahí un tiempo. Sin embargo, aunque lo único que tengan sea una colaboración, este hecho también ha sido una alegría para los fans de ambos, que esperan impacientes a que salga a la luz esa colaboración.