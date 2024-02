«No somos compatibles»: un soltero de ‘First Dates’ impacta a su cita con un inesperado y revelador dato

El mes del amor ha llegado a First Dates y en el restaurante de Cuatro lo celebran de la mejor manera que saben hacer: con nuevo solteros. Recientemente, los espectadores del programa tuvieron la oportunidad de conocer a comensales como Jorge, un empresario riojano de 48 años que se definió como un gran amante del mundo vikingo.

«Por eso llevo esto en la barba», dijo en referencia a la que llevaban los vikingos. Sin muchos requisitos, Jorge explicó que buscaba a una mujer alegre y que no se enfade por cualquier cosa. «Físicamente estoy abierto a todo», admitió. ¿Encontraría el amor en el programa de Mediaset España?

Su cita fue Miosotis, una mujer de 47 años, de origen cubano, pero con residencia en Oñati, Guipúzcoa. «Me definiría como una persona muy apasionada, muy ardiente, desinhibida», dijo en su presentación. El primer encuentro de la pareja fue bastante acertado, pues ninguno de los dos puso quejas al respecto.

«No me suelo fijar mucho en el físico. Una cara bonita me dice más que un físico, me ha gustado», afirmó la soltera. Tras pasar a la mesa, los comensales comenzaron a hablar de sus gustos y aficiones con el objetivo de conocerse mejor. «No soy de salir mucho porque tengo un bar, es incompatible. Las fiestas las montamos en mi bar», le explicó Jorge.

Pero, el saber que su acompañante vivía en un pueblo de 98 personas no le hizo demasiada gracia a Miosotis. «Yo no me veo viviendo donde él vive, no es de mis zonas favoritas para vivir», admitió a las cámaras del programa. Ella, por su parte, le explicó que le encantaría abrir su propio negocio de repostería. «Eso me ha gustado. Ha demostrado ser una chica decidida», dijo Jorge.

La ajetreada vida de Jorge fue decisiva para Miosotis

Con el paso de la velada, la soltera se empezó a dar cuenta que ambos no tenían futuro juntos como pareja. La complicada vida laboral de Jorge sería un gran problema a largo plazo, por lo que no apostó por descubrirlo. «No somos compatibles en cuanto a horarios, tiempo y demás. Eso es muy importante para mí», explicó.

En el ámbito íntimo, la pareja también demostró ser muy diferente. Mientras ella le explicaba que era muy liberal y no le importaría tener una relación abierta, Jorge no se mostró del todo conforme. Al concluir la cita, en la decisión final de First Dates, el soltero sí quiso seguir conociendo a Miosotis. Pero, ella, por el contrario, no opinó lo mismo.

«Para mí es muy importante el factor tiempo. Él trabaja muchísimo, está muy entregado en sus proyectos», sentenció. Unas palabras con las que pusieron punto final a su encuentro en el show de citas de Cuatro.