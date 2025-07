Nika (‘OT 2’) emite un comunicado tras sus declaraciones sobre Alejandro Sanz: «Fue una amistad»

Nika, cantante que comenzó a ser conocida gracias a su participación en la segunda edición de Operación Triunfo, se ha visto en mitad de la polémica por culpa de unas declaraciones que hizo en una entrevista y en las que hablaba de Alejandro Sanz. La artista ha querido matizar su frase, en la que aseguraba que había tenido algo más que una amistad con Sanz, y ha hablado en redes sociales y con el programa Espejo Público, de Antena 3, para aclararlo.

La madrileña ha estado más de tres años alejada de la música y centrada en el mundo del yoga, pero en 2025 regresa con la canción Susi Okama, en la que denuncia los problemas que ha tenido en los últimos tiempos para regresar a la industria. En concreto, explica en la letra que se ha encontrado con managers y productores que no querían saber nada de su música, siendo sus intereses amorosos y sexuales.

En mitad de esa conversación salió el nombre de Alejandro Sanz, que parecía haber conseguido que la polémica por las acusaciones de Ivet Playà se olvidase después de que la catalana fuese expulsada del plató de De Viernes en plena entrevista por sus acusaciones. Ahí contó que cuando era una adolescente pudo viajar a América con su padre, que era piloto de Iberia, y asistir a un concierto de Sanz. La vida le llevó a conocerle e incluso a tener una amistad con él, llegando a contarle su intención de presentarse a OT.

Pese a la cercanía con el creador de Corazón Partío, asegura que nunca recibió su ayuda, aseguraba en la revista SEMANA. En esa misma charla contó que lo suyo no fue sólo una amistad, aunque prefirió no dar más detalles porque hace 13 años que no tienen relación de ningún tipo.

Este misterio por parte de Nika ha provocado que muchos puedan pensar que vivió una situación parecida a la que denuncia Ivet Playà, o que incluso su canción Susi Okama pudiera estar relacionada con él. Ante el enorme revuelo mediático, la artista ha querido aclararlo todo. «Lo que denuncio en mi single no tiene nada que ver con otras personas que se están mencionando. Se está tergiversando todo», ha explicado en sus redes sociales.

También, visiblemente emocionada, ha anunciado que no volverá a hablar nunca más de Alejandro Sanz, ya que la presión le está afectando mucho, motivo por el que ha decidido cortar por completo la promoción de su nueva canción en los medios. Por lo tanto, no deberíamos volver a ver a Nika en ningún programa de televisión en los próximos días actuando, tal y como ha contado.

Espejo Público, de Antena 3, ha podido hablar con ella en exclusiva, asegurando que lo que tuvo con Alejando fue nada más que una amistad. «Nunca tuve ninguna relación profesional con él. Fue una amistad. Él sabía que yo me quería dedicar a la música y me dijo: ‘Prefiero que lo hagas tú’. Yo lo tomé como un halago», ha contado.

«Odio las etiquetas desde que salí de OT. Nunca hablé de mi vida privada y no pienso hacerlo ahora. Respeto lo que viví y lo que no viví, pero no voy a dar detalles de ninguna relación personal», ha comentado.

Por si fuera poco, en esta historia ha entrado Ivet Playà, la joven que fue amante de Alejandro Sanz durante años y que ahora denuncia haberse sentido utilizada por el cantante. En un mensaje en redes sociales, la catalana aplaudía la valentía de Nika y aseguraba que las fans del cantante conocían su historia desde hace años.

Preguntada por esto, la madrileña ha dejado claro que su historia no tiene nada que ver con la suya. «No sé a qué se refiere, pero yo no he denunciado nada relacionado con Alejandro Sanz. Lo que expreso en mi música es otra historia completamente distinta», aclara al programa de Antena 3.