NIA lanzaba el mes de julio pasado su primer EP, siendo así el primer trabajo musical de su carrera desde su primer puesto en la última edición de ‘Operación Triunfo’. En él incluyó todas sus canciones estrenadas hasta la fecha: ‘Malayerba’, ‘Mi luna llena’ con India Martínez, ‘Asúmelo’ junto a Roy Borland, ‘Cúrame’ con el representante de España en Eurovisión 2020 Blas Cantó, ‘Arrebatao’ y ‘Maldito’.

La canaria deseaba tener un futuro prometedor en la industria y de momento lo está consiguiendo y no parece que vaya a terminar pronto. El EP titulado ‘Cuídate’ tiene un significado muy especial para ella: «‘Cuídate’ ya es de ustedes y yo ahora mismo soy muy feliz». Tan solo hace medio año de su estreno y la cantante no ha querido tomarse un descanso, ha seguido trabajando en sus próximos proyectos y de esa forma tenemos ya con nosotros su nuevo single en colaboración con Nyno Vargas.

‘Me Muero De Risa’ es el título del tema y con él la artista ha demostrado una vez más su versatilidad en los géneros musicales y su elegancia al cantar. El ritmo latino de la canaria y el lado urbano del valenciano han conseguido complementarse de manera perfecta. Sin duda alguna promete ser todo un éxito y seguramente no tarde en colarse en las listas de ventas. Ha sido compuesta junto a Roy Borland con quien la ex triunfita ya había colaborado antes y está producida por Pablo Rouss que ya había trabajado con artistas como Lola Índigo o Belén Aguilera. La canción será una de las principales en sonar en la nueva temporada de ‘La isla de las tentaciones.

Sin embargo, esto no va a ser lo más cerca que esté la intérprete de la televisión, ya que actualmente se encuentra en la temporada novena de ‘Tu cara me suena’ y se perfila como una de las posibles ganadoras del concurso. Además, si no es suficiente, a principios del 2022 debutará como actriz en la nueva serie musical de Netflix ‘Érase una vez…pero ya no’ junto al cantante colombiano Sebastián Yatra. Queda NIA para rato, esto es tan solo el comienzo.