Netflix: la película sobre una trágica historia de amor que se ha hecho viral y tienes que ver

Para toda la vida (All My Life) se ha convertido como un fenómeno cinematográfico que ha sabido tocar el corazón de los espectadores. Desde su reciente inclusión en el catálogo de Netflix, esta producción ha escalado rápidamente posiciones, consolidándose en el top 10 de las más vistas en la plataforma, y generando revuelo entre los usuarios.

Dirigida por Marc Meyers, esta película nos sumerge en una historia profundamente conmovedora que gira en torno a la vida del matrimonio formado por Jenn Carter y Sol Chau, interpretados por los actores Jessica Rothe y Harry Shum Jr.

La trama de la película nos presenta a una pareja que, a pesar de enfrentar una tragedia inminente, decide celebrar su amor con una boda que desafía todas las adversidades, demostrando que el amor real puede trascender incluso las circunstancias más desgarradoras.

🎬 All My Life officially made it into Netflix’s Global TOP 10 after being made available to stream in South America in the past week and therefore, debuting at #1 in 19 countries!

The movie received approximately 3 million views #AllMyLifeMovie pic.twitter.com/GN5CSDQPQy

— Harry Shum Jr Updates (@hshumjrupdates) September 19, 2023