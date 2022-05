El pasado viernes Natalia Lacunza presentó su nuevo single ‘Todo va cambiar’, junto a Karma C. Se trata del último avance de su primer álbum de estudio, tal y como ella misma explicó a través de sus redes sociales. Un disco que cada vez está más cerca.

Fue a finales del mes de abril, cuando la artista desveló la llegada de su cuarto single. Una canción que tal y como ella misma avanzó, sería el último adelanto de su primer trabajo discográfico. Un disco muy esperado por todos sus fans, del que además, finalmente ha anunciado la fecha de lanzamiento.

Tras el lanzamiento de sus dos primeros EPs: ‘Otras Alas’ y ‘EP2’; el próximo 10 de junio verá la luz ‘Tiene que ser para mi’, el primer álbum de estudio de Natalia Lacunza. Una noticia que como era de esperar, ha revolucionado a sus fans.

“Tiene Que Ser Para Mí”, mi primer disco, estará disponible el 10 de junio para todxs vosotrxs 🧚🏽‍♀️🧚🏽‍♀️🧚🏽‍♀️🧚🏽‍♀️🧚🏽‍♀️🧚🏽‍♀️🧚🏽‍♀️🧚🏽‍♀️🧚🏽‍♀️🧚🏽‍♀️ ❤️‍🩹 pronto se activará la preventa ❤️‍🩹 pic.twitter.com/89gpDxugK4 — Natalia (@natalialacunza) May 5, 2022

En cuanto a su último single, ‘Todo va a cambiar ‘, se trata de una canción que la artista ha lanzado junto al músico Karma C. Un tema muy especial, con el que Natalia Lacunza habla sobre el paso del tiempo, algo contra lo que no se puede luchar, aunque a veces de vértigo.

Esta canción se ha publicado junto a un vídeo en el que podemos ver una animación de la artista, mientras que a través de su letra reflexiona sobre su situación actual. Una canción con una letra muy personal, que ha emocionado a todos sus fans.

La artista ha experimentado muchos cambios en su vida y los asume con la incertidumbre de no conocer cuál es el siguiente paso: «He estado pensando que en verdad me parece bien lo que tenga que ser, ganar o perder», dice la letra de la canción, que no ha tardado en convertirse en un nuevo éxito.