El pasado 24 de marzo, los espectadores de La 1 de Televisión Española tuvieron una cita con el programa más dulce de la cadena: Bake Off. El popular formato presentó a la audiencia la gran final de la segunda edición. El desenlace de una aventura donde Pol Espargaró, Nagore Robles, Lidia Torrent y Mario Marzo se disputaron su victoria en la gran final. Tres pruebas finales donde los finalistas tuvieron que demostrar sus destrezas entre hornos y pasteles. Los últimos retos de esta travesía culinaria que han puesto el broche de oro a 12 semanas de cocinados, risas y emociones.

El programa final contó con varias visitas muy especiales. Pues, además del regreso de los concursantes expulsados, también apareció Lalachus. La colaboradora de La revuelta ha logrado conquistar a todos con su particular sentido del humor y su forma de ser. Por ello, su paso por la última entrega de Bake Off prometía muchas risas. Posteriormente, en la prueba final y tras la eliminación de Pol Espargaró, los finalistas debían hacer frente a la prueba hiperfantasía. Un reto donde los pasteleros debían realizar tres tartas con medidas y sabores diferentes. Además, cada tarta debía representar tres momentos diferentes de sus vidas.

De esta manera, cada finalista fue preparando su tarta acorde a sus gustos. Pero, disponían de tres horas para llevar a cabo la prueba. Un reto que solamente el mejor pastelero lograría ejecutar a la perfección. Por ello, tras acabarse el tiempo de cocinado, cada finalista fue presentando sus obras al jurado experto.

Los postres realizados por Lidia Torrent no terminaron de convencer a los jueces, aunque alabaron el sabor de las piezas y su ejecución. Por su parte, Nagore Robles sí fue muy aplaudida por su postre, pero no logró concluir la prueba. Y es que, la colaboradora televisiva volvió a tener problemas con la dosificación del tiempo, por lo que no terminó sus tres tartas.

Sin embargo, muy orgullosa por el trabajo realizado y por haberlo dado todo hasta el último momento, la comunicadora explicó que sus postres representaban su complicada infancia. Un relato que contó frente a todos sus compañeros de edición, los miembros del jurado y la presentadora, Paula Vázquez.

Nagore Robles, entre lágrimas, al habla de su infancia en ‘Bake Off’

«En esta tarta yo habría dibujado una ventana, una cigüeña… Os voy a contar por qué», comenzó explicando. «Yo vivía en un cuarto y tenía una profesora que era vecina. Era una mujer extraordinaria», agregó. «Cuando en mi casa las cosas se ponían complicadas, utilizábamos como señal el interruptor de la luz. Ella me hacía señales para que yo fuese a su casa a cobijarme», confiesa.

«Yo a mis padres les decía: ‘Voy a casa de mi profesora’. Ellos pensaban que yo iba a estudiar y me dejaban. Pero, en realidad, yo iba a buscar un abrazo, a buscar consuelo», reveló entre lágrimas. Un relato que tenía a todos los presentes completamente conmocionados. «Fue una persona muy importante en mi vida. Se llamaba Ana y la recordaré siempre como uno de mis ángeles», afirmó emocionada.

«La cigüeña que quería haceros es porque siempre digo que la cigüeña me dejó en una puerta equivocada. Lo decía en mi infancia», manifiesta. «En mi infancia hubo muchas luces y muchas sombras», concluye. Una historia de vida con la que Nagore Robles contó con el aplauso y cariño de sus compañeros. Pero, aunque no ganó la edición, ya que el gran ganador fue Mario Marzo, la colaboradora se ha ganado el cariño del público por mostrar su lado más cercano, personal y divertido.