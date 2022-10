Nagore Robles y Gloria Camila protagonizan un tenso enfrentamiento en directo

Gloria Camila fue expulsada de Pesadilla en el paraíso la semana pasada. Este domingo como no podía ser de otra manera se presentaba en el debate del programa presentado por Carlos Sobera para ser entrevistada. Una de las colaboradoras del programa es Nagore Robles.

Es sabido ya que Nagore siempre ha estado del lado de Rocío Carrasco por la condición de amigas íntimas que las une, por lo que aprovechó la situación para meter a Gloria Camila en una situación tensa. La colaboradora empezó haciendo preguntas incomodas a la ex concursante.

Lo primero que Gloria Camila vio en el debate fueron imágenes suyas faltando el respeto a algunos de sus compañeros de programa por lo que inmediatamente pidió perdón después: “Pido perdón públicamente. Me ha perdido mi boca, las formas… Me he ido y por mi impulsividad y mi carácter he faltado el respeto a muchos compañeros”. Aunque empezaba con buenas intenciones más tarde se excusaba echando las culpas a otros por sus malos comentarios. En ese momento Nagore Robles encendió la mecha de la discusión.

Nagore Robles se sincera sobre lo que piensa sobre Gloria Camila y su concurso: «Irrespetuosa, altiva, soberbia»💥 #PesadillaDebate6 https://t.co/G49vhSbsbT — Pesadilla en El Paraíso (@pesadillaparais) October 17, 2022



“Todo esto que acabas de decir es para justificar lo irrespetuosa, altiva y soberbia que has sido? Has ido continuamente provocando y me hace gracia que tú des lecciones de como Marco tiene que ser capataz cuando tú no lo has sido y no tienes ni puñetera idea de serlo. Continuamente has provocado a Marco, has estado detrás. ¿Tú vas a dar lecciones de educación? ¿A quién, querida? ¿A quién?”, reprochaba la colaboradora a Gloria Camila. No hay que olvidar que el papel de Marco como capataz ha sido objeto de numerosas críticas también por parte de otros.

Gloria Camila continuó hablando de otros temas como que su expareja Kiko Jiménez estuvo hablando mentiras de ella y de su familia tras la ruptura. Este fue el momento en que Nagore asestó el golpe más duro: “No tengo ninguna duda de que es muy duro que una ex pareja hable intimidades de ti, de tu familia… ¿Empatizas con tu hermana que ha estado aguantando que un ex hable durante 20 años?”. Ante esto la ex concursante se defendió diciendo que prefería no entrar en esos temas.

En este tenso cara a cara la que es hermana de Rocío Carrasco se ha escudado en que “el concurso se vive desde dentro” a lo que Nagore ha respondido: “La que comenta el concurso soy yo no tú, por eso soy colaboradora. Responsabilízate de tu mala educación y de tu provocación continua”. Finalmente, Gloria Camila no ha querido continuar con el tema afirmando que ella es “realista” y no ha hecho caso al resto de comentarios de la colaboradora.