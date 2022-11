Nagore Robles confiesa que lloró recientemente por Sandra Barneda

En febrero de este año Nagore Robles y Sandra Barneda confirmaban el fin de su relación tras seis largos años juntas. Es inevitable que después de tanto tiempo todavía duelan algunos recuerdos y se derramen lágrimas. A pesar de ello, ambas siguen teniendo muy buena relación y no paran de demostrarlo día tras día.

La colaboradora de televisión comparte un programa con Alba Carrillo en Mtmad llamado Nos hemos liado. En él ha confesado que ha atravesado momentos muy duros y que incluso ha requerido la ayuda de psicólogos para seguir adelante, aunque también confiesa que ha descubierto a una mujer fuerte dentro de ella. Alba ha querido saber cuándo había sido la última vez que había llorado su compañera.

Nagore Robles le dedica unas palabras muy bonitas a Sandra Barneda en el #NosHemosLiado de esta semana ❤ https://t.co/TJQa4OkQ2c — mtmad (@mtmad) November 17, 2022

Sin duda, no estaba preparada para una respuesta tan sincera de Nagore Robles. “Ayer o anteayer. Me acordé de mi ex”, comenzaba a contar. “Estuve ahí en el pueblo y entonces me vinieron muchos recuerdos. Estuve en un espacio muy bonito donde tenemos muchos recuerdos y entonces me vino ahí y luego otras situaciones. Tengo que tomar decisiones sobre cosas nuestras y entonces me dio como nostalgia. No era tanto de pena, era de nostalgia”, confesaba Robles.

La presentadora y colaboradora se ha sincerado sobre Sandra Barneda y ha dicho que “ha sido el amor de mi vida. He tenido la suerte de tener un gran amor”. “El amor no todo lo puede. Hay muchas cosas, pero sí que creo y yo nunca lo había pensado, en que se puede querer y se puede amar y después del gran amor”, admitía sin embargo por otro lado. Nagore Robles demuestra así que no guarda ningún tipo de rencor hacia su expareja.

Por su parte, la presentadora de La isla de las tentaciones ha rehecho su vida con Pascalle Paerel, una bailarina holandesa que reside en Ámsterdam. Por lo general, se asume que mantienen una relación a distancia.