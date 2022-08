No es ningún secreto que Supervivientes 2022 ha sido una de las ediciones más sorprendentes y seguidas de los últimos tiempos. Y siendo honestos, no es para menos. Todos y cada uno de los concursantes han ofrecido la mejor versión de sí mismos para ofrecernos una edición a la altura de las circunstancias. Uno de los grandes protagonistas fue Nacho Palau.

El escultor llegó a Supervivientes 2022 siendo la expareja de Miguel Bosé, y regresa con nombre propio. A pesar de haber alcanzado la tercera posición en la gran final del reality, el valenciano no pudo evitar ausentarse en el debate final del concurso. Y todo por un motivo que tiene una estrecha relación con su salud.

Se trata de una reacción alérgica que tuvo que tratarse tan solo un día después de la gran final de Supervivientes 2022, es decir, cuando se grabó el debate final. De esta manera, Carlos Sobera quiso explicar el motivo por el que Nacho Palau no estaba presente en plató: “Tiene una pequeña indisposición que ha sido provocada por una alergia no es nada grave y está en buen camino para recuperarse”.

.@palau_nacho no ha podido asistir al debate debido a una indisposición derivada de una alergia 😔 🌴 #SVDebateFinal

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/kLdyVTz1of — Supervivientes (@Supervivientes) July 31, 2022

Tiempo más tarde, Nacho Palau quiso intervenir en el debate final a través de una videollamada. De esta manera, se podía ver cómo estaba frente a la puerta de Urgencias de un hospital. En primera persona, el valenciano quiso dar más detalles sobre esa reacción alérgica que le ha impedido estar en el plató.

“Estoy tranquilo. Llevo unos días con una reacción alérgica rara, han considerado que tenían que mirar por dónde iban los tiros… pero estoy tranquilo y echándoos mucho de menos”, reconoció en directo el finalista de Supervivientes 2022. Por si fuera poco, Nacho Palau quiso ir más allá: “Ayer no pude hacer la final que me hubiese gustado, me limitó en las pruebas y la apnea”.

Para finalizar, el exconcursante del reality de supervivencia de Mediaset se mostró claro: “Hay que recuperarse para juntarme con mis hijos fuerte y bien”. Todos y cada uno de sus compañeros quisieron mandarle abrazos y muchos ánimos desde el plató de Supervivientes 2022.