Nacho Palau (‘Supervivientes 2022’), protagonista por una aparatosa caída en directo

Uno de los concursantes de ‘Supervivientes 2022’ que más está dando de qué hablar es, sin lugar a dudas, Nacho Palau. No solamente está ofreciendo su mejor versión como superviviente, sino que está protagonizando diversos enfrentamientos con sus compañeros y, además, está dándolo todo en las pruebas.

Tanto es así que, el pasado jueves, sufrió una aparatosa caída que dejó realmente preocupados a sus compañeros de Playa Royale. Todo sucedió durante el juego de localización, donde ambos equipos debían luchar para conseguir la victoria. Ésta no solamente les otorgaría la oportunidad de escoger en qué playa querían vivir en los próximos días sino que tenían otra recompensa.

Y es que a la mañana siguiente tendrían un pollo asado con patatas que les llegaría a la playa. Nacho Palau pertenecía al equipo verde y, aunque iban algo rezagados por la dificultad de la prueba, sí que lograron que la victoria de los amarillos fuera ajustada. En un momento dado, cuando ya estaban a punto de llegar a la zona del puzzle, el valenciano sufrió una aparatosa caída desde una considerable altura.

Al bajar por uno de los obstáculos, el concursante de ‘Supervivientes 2022’ perdió el equilibrio por lo que no pudo evitar caer de espaldas. Algo que preocupó muchísimo a Jorge Javier Vázquez, quien fue el primero en darse cuenta de lo ocurrido. Por lo tanto, el presentador no tardó en pedir a su compañera Lara Álvarez de que se cerciorase de que el concursante estaba bien.

Los compañeros de Nacho Palau actuaron rápidamente, al preocuparse por su salud. A pesar del duro golpe, el escultor se levantó para continuar el juego. Afortunadamente, la caída fue más aparatosa que grave. Él, además, quería seguir luchando puesto que era consciente de todo lo que se estaban jugando.

A pesar de los esfuerzos, los ganadores fueron los Fatales quienes decidieron, una vez más, quedarse en Cabeza de León. Nacho Palau y el resto de su equipo volverán a ser Royales, por lo que vivirán en Cayo Paloma. No es ningún secreto que no fue una noche fácil para el valenciano, ya que en ese momento todavía no se había salvado de la nominación. Finalmente, salió airoso de la situación ya que la expulsada, y por tanto nueva “parásita”, fue Marta Peñate.