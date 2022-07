Nacho Palau protagonizó uno de los momentos más tensos de la gala de Supervivientes 2022 de este jueves. Durante la prueba de recompensa, el concursante se dio un fuerte golpe en la cabeza, por el que tuvo que ser atendido por el equipo médico.

Durante la prueba, Nacho Palau se golpeó fuertemente en la cabeza con uno de los troncos del reto que tenían que realizar. En ese momento, el concursante comenzó a sangrar de tal forma que su cara terminó teñida de rojo. Esto hizo que saltasen todas las alarmas y que el programa detuviera la prueba para atenderle.

Tras este gran susto, el programa dio paso a unos minutos de publicidad, para luego regresar, con Carlos Sobera desde plató y Lara Álvarez tranquilizando a los espectadores de que Nacho Palau ya se encontraba bien: «Efectivamente, ha sido un golpe con el tronco. Le van a dar unos puntos de sutura».

Nacho ha tenido que recibir tres puntos tras el golpe que se ha dado durante la prueba de recompensa 🌴 #SVGala13

🔵 https://t.co/V5wF7ldjqg pic.twitter.com/UwfSS9448E — Supervivientes (@Supervivientes) July 14, 2022

Incluso el propio concursante bromeó con lo sucedido durante la prueba de recompensa: «Tres puntitos y pa’ fuera», exclamó entre risas. No obstante, debido a la brecha que tenía en la cabeza no pudo reincorporarse a la prueba, por lo que el juego se resolvió con una victoria para ambos equipos.

Un rato más tarde, Nacho ha entrado en la Palapa para reunirse con sus compañeros con un vendaje en la cabeza. «Soy muy bruto. Me han puesto poquito de hielo y ya está. A mi familia que estoy perfecto, ni me he mareado ni nada. Me han dado tres puntos de sutura», explicó el concursante.