Nacho Palau y Miguel Bosé, hace cuestión de semanas, se convirtieron en protagonistas de la actualidad. Y todo porque el Tribunal Supremo puso fin a su guerra judicial respecto a la filiación de sus hijos. De esta manera, la sentencia deja claro que los cuatro menores carecen de lazos biológicos entre sí, por lo que es imposible que haya algún vínculo legal entre ellos, que era lo que pretendía el exconcursante de Supervivientes.

Por lo tanto, legalmente y desde ese momento, Tadeo y Diego son hijos de Miguel Bosé mientras que Telmo e Ivo son de Nacho Palau. Esta decisión, como no podría ser de otra manera, habría afectado a la relación personal que existía entre los dos. Algo que se ha podido apreciar en las declaraciones que ha hecho el escultor, en exclusiva, a la revista Lecturas.

En ella no solamente se sinceró como nunca sobre lo que supuso en su vida la decisión del Tribunal Supremo, sino que también habló de esa relación sentimental que tuvo, durante años, con Miguel Bosé. Entre otras cuestiones, Nacho Palau aseguró que su expareja había sido “poco generoso y humilde” tras su ruptura sentimental. Y, sobre todo, por su actitud de cara al público, asegurando que había roto ese pacto de silencio que ambos tenían.

En esta entrevista para Lecturas, Nacho Palau habló sobre algunos de los episodios más desconocidos, hasta la fecha, de esa relación sentimental. Entre otras cuestiones, la relación de Miguel Bosé con las drogas. La mencionada revista no dudó un solo segundo en preguntar al entrevistado sobre cómo vivió esa oscura época del cantante.

“No la viví. Me choca que lo haya contado, está en su derecho”, aseguró el valenciano. Además, reconoce que habría preferido que, por los pequeños, Bosé no hubiese hablado públicamente de este tema. “Me gustaría no ser tan sincero con mis hijos en ese sentido”, comenzó diciendo. “Porque parece que si lo ha hecho papá, yo también puedo hacerlo. Prefiero decir que no, aunque mienta”, añadió.