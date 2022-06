Nacho Palau deja en shock a sus compañeros al comerse una tarántula en ‘Supervivientes 2022’

No es ningún secreto que Nacho Palau se ha convertido en uno de los concursantes que más está dando de qué hablar en Supervivientes 2022. Y siendo honestos, no es para menos. Está demostrando, con creces, que es un gran superviviente. Un claro ejemplo lo hemos podido ver recientemente.

Y es que, en plena noche, Nacho Palau se encontró una tarántula. Lejos de asustarse, el valenciano vio en ella la posibilidad de comer. “Chicos, ¡una tarántula! ¡Una tarántula viva!”, exclamó. Al ver que ninguno de sus compañeros se acercaba, decidió coger un pequeño palo para llevar la tarántula hasta donde se encontraban.

Anabel Pantoja, sorprendida, no tardó en preguntar lo siguiente: “¿Pero la traes en la mano?”. El escultor no tardó en responder a la sobrina de Isabel Pantoja: “Sí, para que la veáis. Para cocinarla”. Una confesión que dejó en shock a todos. Tanto es así que la andaluza quiso ser honesta: “Yo creo que no deberías hacerlo, por tu salud”.

Nacho Palau se come una tarántula después de cazarla en mitad de la noche: “No está mal” #Supervivientes15J https://t.co/SNb3p4ygf2 — Supervivientes (@Supervivientes) June 15, 2022

A pesar de los consejos de los compañeros de Supervivientes 2022, Nacho Palau decidió hacer caso omiso. Acto seguido, no dudó en cocinar la tarántula al fuego hasta que estuvo “socarrada”. Una vez estuvo en su punto, el escultor comenzó a comerse las patas del animal, dejando claro que no estaban para nada mal.

Cuando llegó el día siguiente, Nacho Palau quiso dar más detalles a sus compañeros sobre su experiencia comiendo la tarántula. De esta manera, les hacía saber que “las patas son saladitas y carnosas”. A pesar de todo, y al tener claro que desconocía por completo la anatomía del animal y al ser venenoso, no quiso comer nada más.

“Ayer le quité el abdomen y tenía carne, eso me lo hubiera comido. Luego me supo mal por desaprovecharla”, reconoció mientras charlaba con sus compañeros de Supervivientes 2022. Aun así, sí que tenía claro el verdadero motivo por el que tomó esta decisión: “No sabía dónde podía tener veneno”.