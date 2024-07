Muere Xabier Deive, actor de ‘Águila Roja’ y ‘El ministerio del tiempo’, a los 54 años

El mundo de la interpretación está de luto. Xabier Deive, reconocido actor gallego, ha fallecido a los 54 años. A lo largo de su trayectoria profesional, ha formado parte de un gran número de proyectos tanto en cine como en televisión, pero también en teatro. Un claro ejemplo lo encontramos en Águila Roja, El ministerio del tiempo, Vivir sin permiso o Libertad, entre otros.

La Asociación de Actores y Actrices de Galicia (AAAG) confirmaron esta trágica noticia sin dar detalles de la causa de la muerte. Lo que sí han querido hacer es, públicamente, dar el pésame y todo su apoyo a los familiares del actor. La AAAG, a su vez, «quiere recordar la calidad humana de Xabier Deive, un compañero querido y respetado tanto por el público como por la profesión».

Por si fuera poco, van mucho más allá: «Su trabajo en el teatro y más aún en el campo audiovisual, donde dejó muestras indiscutibles de su talento artístico, da testimonio de una forma de entender, practicar y vivir nuestra profesión que la AAAG quiere reconocer como ejemplo para todos».

Foise Xabier Deive. Dende a AAAG queremos lembrar a súa calidade humana, o seu talento e todo o agarimo que espertaba entre o público e na nosa profesión.

En este comunicado, la Asociación de Actores y Actrices de Galicia ha querido aprovechar para mostrar su gratitud al fallecido actor: «La AAAG también agradece el trabajo que ha realizado Deive dentro de esta asociación gremial, de la cual fue presidente entre 2019 y 2021, además de haber participado en diversas juntas directivas. Este trabajo desinteresado en la AAAG demostró su compromiso con la profesión».

Como no podía ser de otra manera, otra de las personas que no ha tardado en pronunciarse tras esta trágica noticia ha sido el representante de Xabier Deive. A través de sus redes sociales, Alejandro Albaiceta se ha despedido del reconocido actor con un mensaje verdaderamente emotivo: «Se ha ido… Xabier Deive se nos ha ido como la Estrella de Rock and Roll que era: discretamente».

Lejos de que todo quede ahí, quiso ir mucho más allá: «Muy pocos sabíamos que era una Estrella del Rock. Ese era su estilo: no hacer más ruido del estrictamente necesario. Dejar que su trabajo y sus personajes hablaran por él. Es injusto, inesperado y muy doloroso por el inmenso vacío que nos deja. Pero me consuela saber que vivió intensa y genuinamente… y el haber sido uno de los privilegiados que lo disfrutaron».

Para finalizar, Alejandro Albaiceta escribió lo siguiente sobre su representado y amigo: «Él era directo y lacónico para las cosas importantes. Este comunicado ya le parecería extenso y sentimental, de más. Lo oigo diciéndome: ‘A ver, nacho, non te líes… Di: ‘Xabi, foise’ E punto». Sin duda, una triste y durísima pérdida tanto a nivel personal, como profesional. Familiares, amigos y seguidores se han quedado consternados con la noticia, y no es para menos. Descanse en paz.