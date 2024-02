Muere Toby Keith, cantante y compositor de la canción ‘Beer For My Horses’

Toby Keith, leyenda de la música country y uno de los cantantes más importantes de Estados Unidos, ha muerto a los 62 años. Ha sido su familia la que ha confirmado la triste noticia en un comunicado emitido hace solo unas horas.

«Falleció pacíficamente anoche, el 5 de febrero, rodeado de su familia. Luchó su lucha con gracia y coraje. Por favor respeten la privacidad de su familia en este momento», dice en un texto publicado en las redes sociales oficiales del fallecido.

Esta noticia llega después de que el artista luchase durante años por superar un cáncer de estómago, algo que finalmente no ha podido. Fue en junio del año 2022 cuando anunció a sus seguidores su enfermedad: «El otoño pasado me diagnosticaron cáncer de estómago. Pasé los últimos seis meses recibiendo quimioterapia, radiación y cirugía. Hasta ahora, todo bien. Necesito tiempo para respirar, recuperarme y relajarme».

Hace solo unas semanas concedió la que se ha convertido en su última entrevista en el podcast The Bobby Bones Show, donde habló de cómo estaba siendo el tratamiento. Allí confesó que se había llegado a acostumbrar a todo por lo que tenía que pasar después de muchos meses metido en la dinámica de hospitales y quimioterapia.

Aunque en España el country se trata de un estilo poco conocido, lo cierto es que Estados Unidos es el más popular, siendo el que le dio la fama a artistas ahora convertidas en estrellas internacionales como Taylor Swift.

El artista comenzó a ganar muchos seguidores en la década de los 90, pero fue a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001 cuando comenzó a demostrar su patriotismo en sus letras. Canciones Courtesy of the Red, White and Blue, I Love This Bar o Red Solo Cup fueron algunos de sus mayores éxitos.

Como referencia, Toby Keith, consiguió varios números 1 en la prestigiosa lista de la revista Billboard con canciones como: How Do You Like Me Now?!, Should’ve Been a Cowboy’, ‘As Good As I Once Was, My List y la popular Beer for My Horses, con Willie Nelson.

Una apasionante vida antes de llegar a la música

Aunque es recordado por su legado artístico, lo cierto es que su carrera como cantante comenzó más tarde de lo habitual. Antes de subirse a los escenarios y componer sus canciones trabajó en los campos petrolíferos de Oklahoma y después llegó tener una prometedora carrera en el fútbol americano. Por desgracia no llegó a profesional, pero estuvo cerca de conseguirlo.