Muere Sarah Danser, actriz e influencer de 34 años, conocida por el programa ‘Aventura en pelotas’

Sarah Danser, conocida actriz e influencer de 34 años, ha fallecido en un accidente de tráfico sufrido en la ciudad de Honolulu, en Hawái. Además de ser conocida por su participación en el programa Naked and afraid (rebautizado como Aventura en pelotas en nuestro país), tenía millones de seguidores en las redes sociales gracias a que en ellas contaba sus aventuras como submarinista y capitana de barco. La tragedia ocurrió cuando viajaba en un coche que ha sufrido un accidente con otro vehículo que estaba estacionado en la calle, tal y como han informado las autoridades de la ciudad.

Aunque nació en el estado de Colorado, en los últimos 12 años Sarah ha vivido en Hawái disfrutando de su trabajo y pasaba grandes temporadas en su barco. Según la policía, un conductor de 59 años era conductor del coche en el que viajaba Sarah, pero perdió el control del vehículo y chocó contra un coche aparcado. Danser, que iba de pasajero en el coche, fue hospitalizada en estado crítico. Pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia las lesiones resultaron críticas y Danser falleció dos días después en el hospital. Las autoridades aseguran que el accidente fue causado por exceso de velocidad y no han encontrado restos de drogas o alcohol en el conductor. Su padre y su hermano llegaron al hospital el mismo día de su muerte, por lo que solo pudieron verla unas pocas horas antes del trágico final. Tal y como ha contado su familia, en el pasado la aventurera ya sobrevivió a otro golpe de la vida al sufrir dos veces cáncer de mama de los que consiguió recuperarse y continuar con su vida llena de emociones.

El conductor del automóvil fue hospitalizado en estado grave, al igual que la mujer que estaba en el interior del coche aparcado contra el que chocaron. En ese mismo vehículo había otro hombre, pero que no quiso recibir ayuda médica en ese momento.

Su hermano Jake ha querido despedirse de ella con un emotivo mensaje en redes sociales: «Mágica es la manera de describirla. Sarah tenía una energía positiva que llenaba el ambiente en el que se encontraba».

Melissa Lauren, quien fue su compañera en el programa de aventuras, también ha tenido unas bonitas palabras: «Sarah era una de las almas más aventureras que he conocido. No solo era una feroz superviviente de Naked and Afraid, sino también una sobreviviente de cáncer de mama que mantuvo una actitud inspiradora durante todo su tratamiento. Amaba el océano, la naturaleza y explorar; siempre la consideré una pirata moderna».

Sarah Danser participó dos veces en Aventura en pelotas

El programa es conocido en todo el mundo gracias a Discovery Max, donde se emite desde hace años con una mecánica curiosa en la que los concursantes deben sobrevivir durante 21 días en lugares muy complicados y teniendo que estar completamente desnudos. Sarah participó en el año 2017 y repitió en 2020 en una nueva temporada.

Pero ella era una de las participantes más icónicas del reality, ya que también ha aparecido en tres ocasiones en Aventura en pelotas XL (Naked and Afraid XL). Una de sus últimas apariciones fue en otro programa, Fight to survive, emitido en en año 2023.