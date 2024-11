Muere Saafir, rapero y mejor amigo de Tupac, a los 54 años

El rapero Saafir, conocido así por ser su nombre artístico, aunque su nombre real era Reggie Gibson, ha fallecido a los 54 años. Ha sido el rapero Xzibit, ex compañero de la formación Golden State Project, el que ha confirmado la noticia en redes sociales. Tal y como ha explicado el cantante y presentador del programa de MTV Pimp my ride (en España se tradujo como MTV Tunning), su amigo ha fallecido rodeado de su familia, aunque no ha querido explicar los motivos. «No puedo creer que esté escribiendo esto ahora mismo, pero no sé qué más hacer en este momento. Aproximadamente a las 8:45 am de esta mañana, mi hermano Reggie conocido en el mundo como Saafir falleció. Tenemos tanta historia que ni siquiera puedo explicar lo que estoy sintiendo ahora mismo. Lo rodeamos y le hicimos saber cuánto lo queríamos. Ahora puede descansar», ha escrito.

También pide a todos los compañeros y fans del artista que apoyen a la familia en estos momentos: «La familia realmente necesita ser apoyada durante este momento. Eso es todo lo que puedo decir ahora mismo. Mi alma está aplastada. Te queremos hermano», así se ha despedido de forma virtual del que fue uno de los grandes cantantes de este estilo musical. Su hijo también ha querido dar la noticia en sus redes con un homenaje acompañado de fotos. «Querido papá. Ha sido una montaña rusa de un viaje. Dicen que antes de llegar al planeta Tierra, se nos informa sobre nuestra misión antes de llegar, y me siento honrado de tener la responsabilidad de continuar con tu legado. Al crecer, realmente creí que eras un superhéroe y te vi crear una profunda grandeza de nada más que una pasión por el hip-hop. Me criaste para ser un soldado y como soldados sentimos tristeza, pero lloramos pocos y lejos entre ellos. Siento un profundo dolor dentro de mí del que nunca me recuperaré, y sigo buscando la manera de aliviar este sentimiento», ha escrito.

¿De qué ha muerto Saafir?

Aunque la familia no ha dado por el momento detalles, lo cierto es que en una entrevista concedida en el año 2013 a la web 48Hills hablaba de su situación explicando que debía ayudarse de una silla de ruedas para poder moverse. Esta situación estaba provocada por un tumor.

«Tenía un tumor canceroso en la médula espinal y tuvieron que extirparlo lo antes posible. Eso fue alrededor de 2005», recordaba en el citado medio. «El médico me dijo que si no lo extirpaba, cuando tuviera más de 40 años probablemente estaría paralizado. Y es irónico porque me operaron y todavía estoy en esa situación. No soy parapléjico; mis piernas todavía están activas y todo eso, solo se trata de recibir el tipo de tratamiento adecuado para activar lo que se necesita para que mis piernas funcionen», explicaba en aquel momento.

Desde entonces poco se sabía de su salud, aunque en aquel momento dejaba claro que le quedaba todavía mucho para poder estar recuperado de este tumor y poder volver a andar con normalidad.

El gran amigo de Tupac Shakur publicó su último trabajo discográfico en el año 2020, pero siempre quedará su legado en el mundo de la música, especialmente en los años 90, cuando llegó a lo más alto.